Ance | Piano Marshall per edilizia o marceremo con i sindacati

E Conte visita i luoghi del disastro : "Ora l Ance remo un piano di monitoraggio" : Roma - È il momento del lutto, del dolore e dello sconforto. Lo stesso premier, arrivato in serata nel capoluogo ligure per un sopralluogo, si è detto 'profondamente colpito' e 'vicino a nome del ...

Pensioni - il governo alla prova del nove : il piano Di Maio per c Ance llare i privilegi : Dopo lo stop alle Pensioni d'oro e il taglio dei vitalizi si conferma l'idea del governo : eliminare i vecchi privilegi per...

Tour de FrAnce 2018 : il piano tattico di Vincenzo Nibali. Difendersi nelle prime tappe per arrivare in forma a Roubaix : Passano i giorni e si avvicina la partenza: -6 allo start dell’attesissima edizione numero 105 del Tour de France. Startlist davvero di livello mostruoso, mai vista negli ultimi anni una presenza così corposa di campioni alla Grande Boucle. L’Italia si giocherà tutte le sue carte in chiave classifica generale con Vincenzo Nibali. Lo Squalo, già trionfatore nel 2014, proverà di tutto per arrivare trionfante a Parigi. Servirà, oltre ...