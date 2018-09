Allegri mente su Cristiano Ronaldo : con un altro nome l’avrebbe già fatto accomodare in panchina : Cristiano Ronaldo ancora lontano dalla miglior condizione, il portoghese non convince ed Allegri rinnega il suo mantra per CR7 Cristiano Ronaldo ancora non ingrana. Il fenomeno portoghese sta un po’ pagando lo scotto del nuovo campionato, qualcosa di assolutamente normale, anche se da lui ci saremmo aspettati “l’anormale”. Ci sta eccome che parta a rilento, con le difese italiane ben diverse da quelle spagnole, ma ...