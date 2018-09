Allegri | CR7? Gioie individuali arrivano

Parma-Juve - Allegri con CR7 e Dybala : ecco le probabili formazioni : Stasera alle 20,30 andrà in onda l’attesa sfida Parma-Juve. I ducali sono reduci dalla sconfitta nel derby emiliano contro la Spal mentre i bianconeri dalla vittoriosa gara interna contro la Lazio di Simone Inzaghi. Il Parma punterà sul fattore casalingo e sulla grinta associata alla qualità derivata da una buona campagna di rafforzamento. Massimiliano Allegri vorrà, insieme alla sua squadra, dare continuità alle vittorie delle prime due ...

Juventus - Allegri in conferenza : «Lo scudetto passa anche dal Tardini - domani CR7 con Mandzukic» : L’ultimo match prima della sosta delle nazionali vedrà impegnata la Juventus al Tardini di Parma. I bianconeri vogliono conquistare i tre punti per rimanere a punteggio pieno, ma Allegri, nella consueta conferenza pre-gara, tiene alta l’attenzione del gruppo: «Non dobbiamo sottovalutare una trasferta che è sempre stata ostica. È da questi campi che passa la lotta per lo scudetto. In più le prime sei squadre si sono livellate ...

Parma-Juve - Allegri : “Giocano CR7 e Mandzukic. Cancelo-Cuadrado unico dubbio” : Parma-Juve- Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha presentato l’imminente sfida tra Parma-Juventus. Focus totale sull’aspetto tattico e su alcuni singoli. Su CR7 e Dybala “Ronaldo?Sta bene, si allena bene. Normale che ieri fosse arrabbiato, perché l’anno scorso ha fatto 15 gol in Champions e insieme a Modric ha vinto la Champions ed era arrabbiato. Questo […] L'articolo Parma-Juve, Allegri: “Giocano ...

Juventus - Allegri : "In campo Can o Khedira. CR7? Arrabbiato per il premio" : I campioni d'Italia tornano in campo dopo la vittoria contro la Lazio e il sorteggio fortunato di Montecarlo. Allegri non vuole abbassare la guardia e prepara con attenzione la partita del Tardini, ...

Moggi : 'Agnelli e Allegri mi ascoltano - ma non avrei preso CR7 e Bonucci. Scudetto all'Inter - rigore su Ronaldo' : ... radiato a vita dal calcio italiano dopo lo scandalo di Calciopoli nel 2006, ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport : 'Ho ancora ancora tanti amici nel mondo del calcio, resto vicino ...

Allegri - CR7 zero gol ma si sta inserendo : ANSA, - ROMA, 25 AGO - "E' stata una partita diversa rispetto a quella di Verona, con un impatto fisico diverso. All'inizio abbiamo avuto fretta, c'era il pericolo di andare dietro all'entusiasmo per ...

Allegri : "Anche CR7 andrà in panchina" : "Può capitare che anche Cristiano Ronaldo andrà in panchina, soprattutto perché avremo tantissime partite e ci sarà un momento in cui dovrà rifiatare come successo l'anno scorso a Madrid, dove ha ...

Juventus-Lazio - Allegri : “Lazio tosta. Ecco il ruolo di CR7. Punto su Bernardeschi” : Juventus-Lazio, Allegri- Massimiliano Allegri ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa presentando la gara di domani contro la Lazio. Lazio squadra tosta Allegri ha affermato: “C’è la Lazio, l’anno scorso ci hanno battuti dopo 41 vittorie di seguito allo Stadium. Partita importante e complicata. Lazio forte e ben guidata. Giocano sulle ripartenze. Hanno Milinkovic […] L'articolo Juventus-Lazio, ...

Juve - Allegri in conferenza : "Attenti alla Lazio - ricordo l'anno scorso. CR7 ok sia largo che in area - Sandro è un altro..." : L'allenatore bianconero in conferenza stampa alla vigilia: "Bonucci ritrova lo Stadium? Grande professionista, va rispettato. Dybala e Matuidi? Devo decidere se farli giocare"