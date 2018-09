Allarme consumi | in 2018 +1% | crescita minore dal 2014

Consumi al palo - Allarme Confesercenti : nel 2018 crescita ferma a +1 : "I Consumi delle famiglie sono, purtroppo, il grande malato della nostra economia" , commenta Patrizia De Luise, Presidente di Confesercenti. "Non ci siamo mai ripresi dalla caduta della grande ...

Consumi al palo - Allarme Confesercenti : nel 2018 crescita ferma a +1 : "I Consumi delle famiglie sono, purtroppo, il grande malato della nostra economia" , commenta Patrizia De Luise, Presidente di Confesercenti. "Non ci siamo mai ripresi dalla caduta della grande ...

Italia : Allarme commercianti - consumi crescono troppo poco : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Consumi - è Allarme : nel 2018 +1% - crescita minore dal 2014 : 'Con queste prospettive economiche, essere e rimanere una piccola impresa in Italia è sempre più un'impresa' dice Patrizia De Luise, che sottolinea: 'come se non bastasse un'economia in netta frenata,...

Iva - Allarme Cgia : 'Scongiurare aumento o si rischia crollo dei consumi' : ... ; prestazioni alberghiere; ristrutturazioni edilizie; acquisto o costruzione abitazione non di lusso , che non sia utilizzata come prima casa, ; spettacoli teatrali, attività circensi; ...