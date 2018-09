Allagamenti all'Ospedale del Mare di Napoli. De Luca : 'Sabotaggio' - : L'acqua ha invaso i locali sovrastanti il pronto soccorso che deve essere inaugurato a metà settembre. Il presidente della Regione Campania parla di atto premeditato e conferma la data di apertura

Maltempo in Veneto : Allagamenti nel Veronese - salvati automobilisti bloccati : Maltempo e allagamenti nel Veronese: le squadre Speleo Alpini Fluviali hanno tratto in salvo diversi automobilisti rimasti bloccati in auto nelle strade sommerse. Ai pompieri sono giunte oltre 180 richieste di soccorso da ieri pomeriggio (al momento sono 50 gli interventi da verificare e portare a termine). I vigili del fuoco, con l’aiuto dei volontari della protezione civile, stanno liberando dall’acqua diversi scantinati, rimesse e ...

Maltempo Marche : pioggia e grandine a Jesi - Allagamenti e disagi alla viabilità : Prosegue l’ondata di Maltempo nelle Marche: Jesi è stata colpita anche questa mattina da pioggia e grandine, con disagi alla viabilità segnalati in particolare sulla SS76 nei pressi dell’uscita Jesi Centro verso Jesi Ovest. A causa di vento e precipitazioni odierne piante e rami sono caduti sulla sede stradale della statale. Ieri un nubifragio e una forte grandinata avevano provocato allagamenti di strade, sottopassi e infiltrazioni ...

Maltempo da Nord a Sud : tromba d'aria a Napoli - Allagamenti in Veneto | : La situazione più critica in Lombardia, dove l'allerta è arancione. Gialla nelle altre regioni settentrionali. A Napoli dirottati due aerei per il forte vento. Grandine in Toscana. LE PREVISIONI

Maltempo - forti piogge in Fvg : Allagamenti sul litorale : forti piogge oggi si sono abbattute sul Friuli Venezia Giulia, provocando in particolare allagamenti nei comuni del litorale che hanno richiesto l’intervento degli uomini della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco. Gia’ nella prima mattinata, rende noto la Protezione Civile Fvg, allagamenti di strade si sono infatti registrati nel Comune di Grado, in particolare a Grado Pineta e Valle Goppion, dove gli uomini del Gruppo Comunale ...

Maltempo - Allagamenti in provincia di Ancona : interventi dei Vigli del Fuoco : interventi per allagamenti ed alberi pericolanti sono in corso da parte dei vigili del Fuoco del comando provinciale di Ancona. Le zone più colpite dal Maltempo e dalle forti piogge sono state quelle di Jesi e Castelbellino. L'articolo Maltempo, allagamenti in provincia di Ancona: interventi dei Vigli del Fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Allagamenti a Lignano : 60 interventi Vigili Fuoco : Le forti piogge che si sono abbattute nel primo pomeriggio di oggi in provincia di Udine hanno causato numerosi allagamenti di strade, cantine e scantinati in diverse zone di Lignano Sabbiadoro. Oltre 60 le richieste di intervento giunte alla sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. La zona piu’ colpita e’ quella di Sabbiadoro. I pompieri sono al lavoro sul posto con squadre provenienti dai distaccamenti volontari ...

Maltempo - bombe d’acqua nelle Marche : Allagamenti e frane : Una violenta ondata di Maltempo si e’ abbattuta nel primo pomeriggio sulle Marche, provocando disagi e allagamenti. La situazione piu’ critica a Jesi e nella Vallesina, in provincia di Ancona, colpita una bomba d’acqua. Allagato il pronto soccorso dell’ospedale ‘Carlo Urbani’, strade e quartieri alla base del centro storico, case, negozi e garage. In via Roma e’ crollato un muretto di contenimento. In ...