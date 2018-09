Alimenti | ogni settimana 6 5 milioni di famiglie scelgono prodotti bio

meteoweb.eu

: @Il_Vitruviano @BLIND_DATA24 Parlando di termosifoni una signora disse: che i suoi avevano otto alimenti per ogni gladiatore. ?????? - TecchiaE : @Il_Vitruviano @BLIND_DATA24 Parlando di termosifoni una signora disse: che i suoi avevano otto alimenti per ogni gladiatore. ?????? - silvia_ia : RT @Cicibiamo: Vi siete registrati in tanti, ma abbiamo bisogno di arrivare in ogni angolo d'italia. Iscrivetevi su - lenacracco : RT @Cicibiamo: Vi siete registrati in tanti, ma abbiamo bisogno di arrivare in ogni angolo d'italia. Iscrivetevi su -

(Di domenica 2 settembre 2018)6,5di, pari al 26% del totale,bio: sono i dati presentati in occasione dell’apertura del Salone internazionale del biologico e del naturale, in programma a Bologna dal 7 al 10 settembre e organizzata da BolognaFiere in collaborazione con FederBio e con il patrocinio dei ministeri dell’Ambiente e delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo. Da rilevazioni Nielsen presentate dall’associazione nazionale delle imprese di trasformazione e distribuzione deibiologici e naturali emerge che il comparto bio ha superato per la prima volta il miliardo e mezzo di vendite nella Grande distribuzione organizzata e aumentato in un anno del 18% le referenze presenti a scaffale. L'articolo6.5dibio Meteo Web.