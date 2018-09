Al via la sperimentazione del Taser in 11 città | anche Brindisi nell' elenco

Viminale - stretta su occupazioni abusive : “Censimento e sgomberi con massima rapidità”. Al via sperimentazione Taser : Un censimento degli occupanti abusivi di immobili da avviare con “massima rapidità” ai fini dello sgombero. Accompagnato dalla verifica della “situazione reddituale” di chi occupa e della sua “regolarità di accesso e permanenza sul territorio nazionale“. E’ quanto prevede una nuova circolare del ministero dell’Interno inviata ai prefetti. Secondo il documento, il provvedimento “dovrà essere ...

Sicurezza : Salvini - dal 5 settembre via sperimentazione taser in 12 città : "Dal 5 settembre in 12 città italiane, da Milano fino a Catania, inizierà la sperimentazione del taser, la pistola elettrica non letale che aiuterà migliaia di agenti a fare meglio il loro lavoro". Lo scrive il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Twitter. "Per troppo tempo le nostre Forze dell'Ordine sono state abbandonate, è nostro dovere ...

Campidoglio - stop a sperimentazione viadotto della Magliana : viadotto della Magliana, stop alla sperimentazione del restringimento. Obiettivo fluidificare traffico dopo parziale riapertura ponte della Scafa. Viste le difficoltà legate alla chiusura del ponte della Scafa, che collega Ostia a Fiumicino, l’amministrazione capitolina sta predisponendo la sospensione della sperimentazione del restringimento sul viadotto della Magliana, carreggiata A91 in direzione Roma sulle rampe di accesso di via della ...

Roma - viadotto della Magliana : stop alla sperimentazione del restringimento di carreggiata : Dietrofront del Comune sul restringimento della carreggiata sul viadotto della Magliana. 'In seguito alle difficoltà legate alla chiusura del ponte della Scafa, che collega Ostia a Fiumicino, l'...

A Capannori strade in plastica riciclata : il Comune vuole dare il via alla sperimentazione : 'Siamo pronti a dare il via a questo progetto che unisce il tema dell'economia circolare a quello della sicurezza e delle manutenzioni stradali commenta il sindaco, Luca Menesini -. Un asfalto più ...

Milano. Le piazze Angilberto e Dergano diventano pedonali - via alla sperimentazione : Le piazze Dergano (Municipio 9) e Angilberto II (Municipo 4) saranno in parte pedonalizzate da settembre a dicembre prossimi nell’ambito

viagra e placenta : una sperimentazione clinica finita tragicamente : ...lunga del secolo Che cos'è la legionella e come si trasmette Il Drago stupefacente La pelle artificiale si fa con la ragnatela Acqua su Marte! La CRISPR e la guerra tra virus e batteri Home - SCIENZA ...

Muoiono 11 bambini a seguito di una sperimentazione con viagra : Doveva essere una sperimentazione positiva quella che prevedeva l’uso di Viagra in gravidanza, ma ha portato alla morte di 11 neonati. I piccoli sono deceduti per problemi ai polmoni. Il farmaco era già stato sperimentato sui topi e aveva il compito di favorire lo sviluppo dei feti. La ricerca ha coinvolto non solo Amsterdam, ma anche altre città olandesi. La sperimentazione doveva durare fino al 2020, coinvolgendo oltre 300 donne. ...

SMA. Al via la sperimentazione terapia genetica al Gemelli : È molto di piu’ di un progresso scientifico, e’ un’emozione potentissima, quella delle centinaia di Famiglie Sma italiane a cui e’ stato annunciato che entro la fine di luglio nel nostro Paese sara’ avviata la sperimentazione per la terapia genica contro l’atrofia muscolare spinale (Sma, dall’acronimo inglese Spinal Muscolar Atrophy). Si chiama AveXis 302- questo il nome del trial- e suona come un urlo ...

Stefano : sperimentazione viadotto Magliana esito positivo in prima fase : Roma – “A meta’ giugno e’ iniziata la sperimentazione del restringimento sul viadotto della Magliana, sul tratto urbano dell’autostrada RomaFiumicino all’altezza della immissione con viale Isacco Newton. La sperimentazione si e’ resa necessaria a causa del numero di incidenti che si verificavano tra le immissioni e la forte congestione, con le auto provenienti da Fiumicino che occupavano gran parte della ...