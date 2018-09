Aeroporto Genova - traffico aereo in crescita anche dopo la tragedia del 14 agosto : Non solo il traffico aereo non è diminuito, ma ad agosto, anche dopo il tragico crollo di ponte Morandi che ha notevolmente reso problematici i collegamenti stradali del capoluogo ligure coinvolgendo ...

Crollo Ponte Genova - Fiumicino : chiesta la manutenzione del viadotto in Aeroporto : “A distanza da un anno e mezzo dagli eventi sismici che hanno scosso il Centro Italia e dopo i recenti fatti di Genova, abbiamo nuovamente scritto ad Astral per avere notizie sullo stato di sicurezza della struttura e sul cronoprogramma di manutenzione del viadotto dell’aeroporto di Fiumicino. Astral stessa annuncio’ che tale operazione sarebbe stata concertata con la Regione. Facendo proprie le preoccupazioni dei cittadini, ...

PONTE MORANDI - COME SI ENTRA E SI ESCE DA GENOVA DOPO IL CROLLO/ Ultime notizie video : info - Aeroporto e porto : PONTE MORANDI crollato a GENOVA, Ultime notizie e video: 38 morti, 15 feriti, 10-20 dispersi. Scontro Governo-Autostrade, resta il caos degli sfollati: Toti, "case entro un anno"(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 23:08:00 GMT)

I percorsi stradali alternativi per chi deve raggiungere il porto e l’Aeroporto di Genova : Per anni il crollo del viadotto Morandi a Genova avrà ripercussioni sulla viabilità di tutta la Regione e dell’intero nord ovest. Una grande parte dei milioni di veicoli che vi transitavano ogni anno dovranno utilizzare altri itinerari con appesantimenti sul resto della rete autostradale. ...

Viabilità : chiuso tratto Genova-Savona tra bivio per A7 e Aeroporto : Le attività di Viabilità Italia, a seguito del crollo della campata del viadotto Morandi sul fiume Polcevera, sull’autostrada A10 Genova Ventimiglia, d’intesa con il Comitato Operativo del Dipartimento della Protezione Civile, e con le autorità genovesi proseguono. Permane la chiusura dell’Autostrada A10 nel tratto Genova Savona tra il bivio per la A7 Milano Genova e Genova Aeroporto in entrambe le direzioni con forti ripercussioni sulla ...

Aeroporto Genova - regolare la programmazione dei voli Volotea : La programmazioni dei voli Volotea all'Aeroporto di Genova non sta subendo variazioni . La precisazione arriva dal gestore dello scalo ligure in merito ai rilievi mossi dall'ENAC al vettore spagnolo . ...

Aeroporto Genova - Il 2018 è l'anno dei record con un incremento del 25% : ... Amsterdam, Monaco, Francoforte, Roma, Copenaghen, Atene, Londra, Mosca e Barcellona, ogni giorno è possibile volare da GENOVA verso oltre 600 destinazioni nel mondo con un solo scalo , contro le 400 ...

Aeroporto di Genova - 2018 l'anno dei record : Il mese di luglio si conferma il mese più trafficato nella storia dell'Aeroporto Cristoforo Colombo. Continua l'exploit dei voli internazionali: nei primi sei mesi dell'anno passeggeri in aumento del ...

Aeroporto di Genova - traffico record a giugno : Lo scorso giugno è anche stato il mese record nella storia dell' Aeroporto di Genova , con 151.485 passeggeri in arrivo e in partenza. Dati che testimoniano il trend di forte crescita dello scalo, che ...

Dall'Aeroporto di Genova in bus fino a Portofino : Teleborsa, - L'Aeroporto di Genova sempre più attento alle esigenze dei passeggeri che, utilizzando lo scalo ligure per un periodo di vacanze, devono raggiungere le località costiere. Da lunedì 16 ...