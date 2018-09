Ad ottobre l’aggiornamento Oreo su LG G5 in Italia | notizia arrembante

optimaitalia

(Di domenica 2 settembre 2018) Sono davvero ottime le notizie per chi possiede ancora con fierezza l'ex top di gamma LG G5: i tempi non saranno stati cortissimi, ma adesso sappiamo con certezza che il dispositivo riceverà l'aggiornamento del sistema operativo ad Android 8.0, come confermato ai colleghi di 'TuttoAndroid' da Raffaele Cinquegrana, Product Manager della divisionena del brand coreano. L'ex portabandiera 2016, a distanza di praticamente un biennio, sarà lieto di accogliere la versione biscottata dell'OS mobile di Google, entro e non oltre il mese di(almeno questo è l'auspicio). Si tratterà, con ogni probabilità, dell'ultima major-release predisposta alla ricezione di LG G5, che chiuderà così il proprio ciclo vitale (non male per un device vecchio ormai di due anni).Il processo di omologazione non è stato dei più celeri, ma in questi casi non si può fare altro che accontentarsi (in ...