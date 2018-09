Abusivismo commerciale | sequestro di 1500 articoli

Lotta all'Abusivismo commerciale e alla microcriminalità tra Albenga e Loano : un mese di duro lavoro per la polizia locale : Continuano le attività poste in essere dalla polizia locale che spesso si occupa di tematiche relative al contrasto e alla repressione della microcriminalità in collaborazione con le forze dell'ordine.

Porto San Giorgio. Prosegue la stretta contro l'Abusivismo commerciale - in mattinata altre operazioni della Municipale : centinaia gli ... : Prosegue la lotta contro l'abusivismo commerciale a Porto San Giorgio. Dopo i controlli interforze di ieri , stamattina la sola Polizia Municipale è stata impegnata in sequestri, recupero di merce ...

La Polizia di Stato coordina un servizio straordinario di contrasto all'Abusivismo commerciale ambulante. : ... specie dopo le ore 24, le emissioni sonore emesse da sei attività commerciali notturne che offrono spettacoli di pubblico intrattenimento. Infine, altre posizioni di carattere amministrativo sono al ...

Firenze. Abusivismo commerciale : quasi 2.200 articoli sequestrati : quasi 2.200 articoli sequestrati tra cui 7 con marchio contraffatto in 86 interventi in centro e al piazzale Michelangelo. Sono

Savona - lotta all'Abusivismo commerciale sulle spiagge : espulso un cittadino del Bangladesh : Maxi sequestro da parte della polizia locale di Savona nell'ambito della giornata Action Day organizzata dal Ministero dell'Interno. Nel pomeriggio di ieri sono stati confiscati diversi marchi ...

Contrasto Abusivismo commerciale - la GdF sequestra capi abbigliamento contraffatti : Chieti - Continua l’attuazione del piano straordinario a Contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione messo a punto dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Chieti. Nella giornata del 18 u.s., i militari appartenenti alle Fiamme Gialle di Vasto e Lanciano, nell’attuare il piano straordinario a Contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione, hanno effettuato il sequestro di circa 360 capi di abbigliamento ed ...

Abusivismo commerciale - sequestrati 6000 articoli Smantellato accampamento abusivo sul lungo fiume : Pescara - Prosegue l’azione di contrasto all’Abusivismo commerciale condotta dalla polizia municipale di Montesilvano in collaborazione con la Capitaneria di Porto. Nel weekend, due pattuglie della polizia locale, insieme a due operatori della Guardia Costiera, sulla spiaggia della zona dei grandi alberghi hanno posto sotto sequestro 6 carretti e un ombrellone trasformati in negozi ambulanti di costumi e accessori e un carretto per la vendita di ...

Estate : assessore Jesolo - Daspo urbano contro Abusivismo commerciale : Jesolo (Ve), 22 lug. (AdnKronos) – ‘La Città di Jesolo è impegnata in prima linea da anni sul contrasto al commercio abusivo, tema su cui, adesso, sembra che anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini, intenda porre l’attenzione a livello nazionale – sottolinea all’Adnkronos l’assessore alla sicurezza, Otello Bergamo -. Siamo stati tra i primi comuni ad avviare attività per fermare questo ...

Estate : assessore Jesolo - Daspo urbano contro Abusivismo commerciale (2) : (Ve) – “Viene svolta un’attività di indagine per individuare i luoghi in cui la merce contraffatta viene nascosta, per poter procedere poi al sequestro. Su tutto il territorio comunale in cui è in vigore il divieto di commercio itinerante, è stato poi di recente introdotto il ‘Daspo urbano” frutto del decreto Minniti, che individua aree interdette a soggetti che intendano compiere atti illeciti, tra cui, appunto, ...

