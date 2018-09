A che età vi sposerete? Ve lo svela il segno zodiacale

Pallavolo - Jessica Rivero si unisce alla Millenium Brescia : completate le visite mediche : La dirigenza Millenium tiene un occhio sull’Europeo U19 in Albania dove esordisce Yuliya, Rivero inizia la sua avventura Bresciana E’ atterrata ieri pomeriggio all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) e poi direzione Brescia, accolta da una scrosciante pioggia. Dopo aver espletato gli impegni con la nazionali spagnola e sostenuto le visite mediche, la schiacciatrice Jessica Rivero si aggregherà al gruppo della Banca ...

Fabio Fazio : età - altezza - peso - moglie e figli. Chi è il conduttore di ‘’che tempo che fa’’ : Fabio Fazio fa il suo debutto in radio ancora giovanissimo. È il 1982 e il suo ruolo principale è quello di imitatore per il programma ‘’Black out’’. Solo un anno dopo passa alla Rai Tv in “Pronto Raffaella” accanto alla mitica Carrà, che darà il via alla sua carriera televisiva. Negli anni Ottanta appare in televisione in qualità di ospite con“Loretta Goggi in quiz”, “Sponsor City”, “L’Orecchiocchio”, “Jeans” e “Improvvisando”, e come ...

Il calcio che unisce : a Cuvio vincono integrazione e solidarietà. La storia di Momo e della Valcuviana : Tempo medio di lettura: 2 minuti Arriva dall' Oratorio di Cuvio una straordinaria storia di sport, solidarietà ed amicizia che vede Mohamed Bamba , giovane ragazzo africano della Costa D'Avorio, diventare parte integrante della squadra Valcuviana calcio. Mohamed, classe 1995, profugo ...

Rosamunde Pilcher : Non ho l'età - Canale 5/ Ursela Monn nel film : il suo messaggio (oggi - 1 settembre 2018) : Rosamunde Pilcher: Non ho l'età, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 1 settembre 2018. Nel cast: Ursela Monn e Ilja Richter, alla regia Helmut Metzger. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 12:00:00 GMT)

Una Vita anticipazioni : dopo la morte di Cayetana - FABIANA scopre che… : La tragica morte di Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) genererà grandi colpi di scena nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita: come abbiamo anticipato in precedenza, Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) darà inizio ad un cattivissimo piano per liberarsi della dark lady, di Teresa Sierra (Alejandra Meco) e di Jaime Alday (Carlos Olalla), quest’ultimo appena diventato suo marito. Le anticipazioni segnalano infatti che ...

Roma - tifosi furiosi con la società : striscioni e polemiche nella notte post-Milan : Roma sconfitta in casa del Milan, ma a far discutere sono le scelte della società nelle ultime sessioni di calciomercato “Ma quale scudetto, ma quale coppa dei campioni! I vostri trofei: plusvalenze e cessioni”. I tifosi della Roma sono in rotta con la società, già da tempo a dire il vero. La sconfitta di ieri in casa del Milan, ha acuito i problemi che ci sono tra club e tifoseria, legati alle scelte di Pallotta e Monchi. La goccia che ha ...

Lady Diana avrebbe una figlia segreta di nome Sarah che potrebbe aspirare al trono : Sono trascorsi ormai 21 anni dalla scomparsa di Lady Diana e i pettegolezzi su di lei non si sono ancora placati. Proprio in questi ultimi periodi è giunta un'indiscrezione che parla di una presunta figlia nascosta della principessa triste. La giovane si chiamerebbe Sarah, avrebbe 37 anni e vivrebbe negli Stati Uniti. La nota rivista di gossip Novella 2000 ha ricostruito la storia tramite documentazioni e dichiarazioni. Secondo varie voci, prima ...

Fisco accende un faro su società che non presentano dichiarazioni : Teleborsa, - Parte la sperimentazione sull'utilizzo dei dati presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari nei confronti delle società che hanno omesso la dichiarazione relativa all'anno 2016. Un ...

Google-Mastercard - intesa segreta sui dati degli utenti : tracciati anche gli acquisti nei negozi : Dopo lo scandalo sui dati personali, Cambridge Analytica-Facebook, ne spunta un altro. Google e Mastercard avrebbero siglato un'intesa segreta violando la privacy degli utenti. Un accordo che avrebbe ...

Clima : Trump ridimensiona le leggi sul metano - gas serra che contribuisce al riscaldamento globale : L’amministrazione Trump sta ridimensionando alcune normative sull’inquinamento da metano che sta contribuendo a cambiare il Clima, ritenendole costose e onerose, ma il Colorado si oppone, con il sostegno dell’industria. Le compagnie energetiche del Colorado hanno scoperto e riparato circa 73.000 perdite di metano dal 2015 sotto un programma statale di controllo dei giacimenti di petrolio, secondo la Colorado Air Pollution Control Division. Il ...

Dieta mediterranea : scudo salvavita anche per gli over 65 : La Dieta mediterranea come segreto di lunga vita. A ribadirlo, una ricerca del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli, in Molise, pubblicata sulla rivista British Journal of Nutrition, che ha analizzato il rapporto tra alimentazione mediterranea e mortalità in un campione di oltre 5mila persone di età superiore a 65 anni, reclutate nell’ambito dello studio Moli-sani. I ricercatori hanno anche passato al ...

