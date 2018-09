3 milioni di persone | praticamente uno share televisivo | Fedez svela le

Cgia - microimprese asse portante dell'economia : danno lavoro a 8 milioni di persone : " Le nostre micro aziende - segnala il Segretario della Cgia Renato Mason - rappresentano l'asse portante dell'economia del nostro Paese e assolvono anche un ruolo sociale importantissimo. Purtroppo, ...

Giornata del Creato - il Vaticano : oltre 600 milioni di persone costrette a bere acqua sporca : ... segretario di quel Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale divenuto un costante osservatore di tutte le crisi sociali e umane del mondo odierno. In un meeting point in Sala Stampa ...

ONU : in Congo milioni di persone schiacciate tra Ebola e violenze : L’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha lanciato l’allarme: milioni di persone nella Repubblica Democratica del Congo sono schiacciate tra la recrudescenza dell’epidemia di Ebola e le violenze della guerra in corso. La popolazione è costretta a fuggire: sarebbero già oltre mezzo milione quest’anno gli abitanti che hanno abbandonato la propria terra. L’Agenzia ONU per i rifugiati ha sollecitato urgentemente ...

Lavoro - in Italia 1 - 5 milioni di persone in nero : e lo Stato perde almeno 20 miliardi di euro : Negli ultimi due anni, 2015 e 2016, sono in calo “di circa 200.000 unità”, ma attualmente i lavoratori in ‘nero’ in Italia sul totale delle aziende attive “nel 2017 sono un milione 538 mila”. Si tratta di occupati del tutto sconosciuti a livello previdenziale e fiscale (su tre aziende controllate ce n’è in media uno) che secondo la Fondazione studi dei consulenti del Lavoro causano un mancato gettito ...

Nel 2016 tre milioni di persone sono morte a causa dell'alcol : L'alcol ha provocato una morte prematura su 10 tra i 15 e i 49 anni. L'alcol è anche una delle principali cause di disabilità: non esiste una dose sicura

Nel 2016 tre milioni di persone sono morte a causa dell’alcol : (foto: Pixabay) Circa tre milioni di persone al mondo, nel 2016, sono morte per consumo di alcol. Nella fascia 15-49 anni, su 10 morti premature una è riconducibile al bere. E l’alcol è anche una delle principali cause – al settimo posto – di disabilità, dato che è associato a malattie trasmissibili e non trasmissibili, come tumori e problemi cardiovascolari. A svelare questi dati è uno studio pubblicato su The Lancet, che conclude che ...

Ue : 4 - 6 milioni di persone partecipano alle consultazioni sul cambio orario : Oltre 4,6 milioni le persone hanno partecipato alla consultazione pubblica lanciata all’inizio del mese di luglio. A riferirlo è la Commissione Europea. Ora si analizzeranno le riposte ricevute e saranno pubblicate nelle prossime settimane i risultati. A secondo dei risultati la Commissione Ue deciderà o meno un’abolizione del cambio orario nell’insieme dell’Ue. L'articolo Ue: 4,6 milioni di persone partecipano alle ...

Al Sud in 600mila famiglie disoccupate. Da 16 anni è grande fuga - via 1 - 8 milioni di persone : Un sud disoccupato, dal quale sempre più persone scelgono di fuggire. Questa la fotografia scattata da Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo Industriale del Mezzogiorno, nella anticipazioni del rapporto 2018 sulle condizioni economiche e sociali del meridione.600 mila famiglie disoccupate"Il numero di famiglie meridionali con tutti i componenti in cerca di occupazione è raddoppiato tra il 2010 e il 2018, da 362 mila a 600 mila ...

India - quattro milioni di persone senza cittadinanza : rischio espulsione di massa. “Discriminazione - un terzo è musulmano” : quattro milioni di persone, nello stato nord-orientale di Assam in India, hanno scoperto di essere “invisibili“. Dopo la pubblicazione dell’aggiornamento del National Register of Citizen – il registro dei cittadini – milioni di famiglie hanno scoperto di esserne escluse, perdendo di fatto la cittadinanza e i diritti a questa legata: rischiano ora l’espulsione. Stando alla legge Indiana solo coloro che possono ...

Una pandemia potrebbe uccidere 900 milioni di persone : lo dimostra un esperimento di laboratorio : L'esperimento di laboratorio è durato per molto tempo: dopo 20 mesi dall'inizio dell'esperimento, si è riusciti a stabilire con certezza che nel mondo ci sarebbero 150 milioni di morti e che nessuno ...

L’India vuole togliere la cittadinanza indiana a quattro milioni di persone : Tutti abitanti dello stato di Assam: secondo i critici è una mossa per colpire i musulmani, appoggiata dal governo nazionalista di Modi The post L’India vuole togliere la cittadinanza indiana a quattro milioni di persone appeared first on Il Post.