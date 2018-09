17ENNE MUORE ANNEGATO NEL LAGO DI OSIGLIA Ultime notizie Savona | fatale forse una

Auto fuori strada nella notte a Sampeyre : muore una 17ENNE di borgata Rore : Una ragazza di 17 anni, M. M.R., è morta la notte scorsa in un incidente in via Elva a Sampeyre, a pochi metri dal rifugio Sant'Anna, in provincia di Cuneo. Un'Auto è uscita fuori strada. La giovane ...

Calciatore 17ENNE MUORE durante le vacanze in Grecia. 'Ha fatto un tuffo e non è risalito' : Nicolò Mancin era partito per una vacanza in Grecia con gli amici, ma il suo primo giorno di viaggio è diventato anche l'ulimo della sua vita: il ragazzo, 17 anni, è morto ad Antiparos , isola delle ...

Terni - 17ENNE si sdraia in strada per fare video e muore travolto dallo scooter dell'amico : Doveva essere solo un gioco, un modo per trascorrere una serata d'estate uguale a tante altre. Così. Roberto Albanucci, un diciassettenne. di Acquasparta, tranquillo borgo di quasi 5.000 abitanti in provincia di Terni, ha pensato che sarebbe stato divertente sdraiarsi in mezzo alla strada per filmare, con lo smartphone, l'amico coetaneo in scooter. Qualcosa però non è andato per il verso il giusto e Roberto, studente molto conosciuto in paese, è ...

Scooter contro auto - muore 17ENNE : ANSA, - CASERTA, 11 LUG - Un ragazzo di 17 anni è morto nella notte all'ospedale di Aversa , Caserta, dopo essere rimasto coinvolto ieri sera in un incidente stradale a Casal di Principe mentre era a ...

Francia - 17ENNE MUORE per morbillo : è la terza vittima del 2018 nel Paese : Torna l’incubo morbillo in Francia, dove una ragazza di 17 anni è morta all’ospedale di Bordeaux, per le complicazioni neurologiche legate a questa patologia. Lo ha annunciato in una nota l’agenzia regionale sanitaria della Nuova Aquitania. Si tratta della terza vittima dell’anno, dopo il decesso a fine giugno di un giovane di 26 anni e di una donna di 32 anni a febbraio. Considerando gli ultimi 10 anni, a partire quindi ...

