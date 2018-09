Yemen | attacco contro nave da guerra saudita

Un attacco saudita in Yemen ha ucciso 22 bambini : Il bombardamento ha preso di mira un campo di sfollati, dicono i ribelli houthi, e Al Jazeera ha confermato The post Un attacco saudita in Yemen ha ucciso 22 bambini appeared first on Il Post.

Yemen : attacco a scuolabus; bomba venduta da Usa - media

Strage in Yemen - attacco allo scuolabus dei bimbi : 43 morti : 'Il mondo ha davvero bisogno di altri bambini innocenti per fermare la crudele guerra contro i bambini in Yemen?', ha affermato Geert Cappelaere, direttore regionale dell'Unicef per il Medio Oriente ...

Yemen - RAID SAUDITA CONTRO SCUOLABUS : 43 MORTI/ Ultime notizie : molti bambini uccisi - "attacco legittimo" : YEMEN, attacco a uno SCUOLABUS: 39 MORTI. Al Jaazera racconta il bombardamento e come tra i MORTI ci siano quasi esclusivamente bambini. Nelle prossime ore ulteriori novità, moltii feriti.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 15:38:00 GMT)

Un attacco in Yemen ha ucciso molti bambini : Uno scuolabus è stato colpito da un bombardamento aereo probabilmente compiuto dalla coalizione guidata dall'Arabia Saudita: ci sono decine di morti The post Un attacco in Yemen ha ucciso molti bambini appeared first on Il Post.

Yemen - attacco a uno scuolabus : 39 morti / Al Jaazera : il bombardamento ha ucciso quasi solo bambini : Yemen, attacco a uno scuolabus: 39 morti. Al Jaazera racconta il bombardamento e come tra i morti ci siano quasi esclusivamente bambini. Nelle prossime ore ulteriori novità, moltii feriti.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 13:38:00 GMT)

Yemen - attacco a scuolabus : almeno 39 morti. Croce Rossa : “Sono quasi tutti bambini” : Secondo Al Jazeera, il bombardamento sarebbe stato condotto dalla coalizione a guida saudita che da tre anni ha lanciato un'offensiva nello Yemen. Le vittime avrebbero tutte (o quasi) meno di 10 anni, ha spiegato un portavoce della Croce Rossa.Continua a leggere

Yemen - attacco aereo : colpiti uno scuolabus e un mercato. Almeno 39 morti - quasi tutti bambini : Decine di persone sono state uccise e ferite in un attacco contro un autobus che trasportava bambini nel nord dello Yemen. Secondo le prime stime, sono Almeno 39 i bambini morti, mentre sono circa 50 le persone rimaste ferite in seguito del raid. Fonti vicine ai ribelli sciiti Houthi, citate dall’agenzia di stampa Dpa, hanno riportato che le morti riguardano per lo più bambini. Secondo Youssef al-Hadi, portavoce del ministero della Sanità ...

Yemen : attacco scuolabus - morti 39 bimbi : 12.01 Almeno 39 bambini sono morti e altre 50 persone sono rimaste ferite nel nord dello Yemen in seguito a raid aerei che hanno colpito uno scuolabus e un affollato mercato nella provincia di Saada: lo riportano i media internazionali. L'attacco, secondo leader tribali locali, è stato sferrato dalla coalizione a guida saudita. In precedenza l'Arabia Saudita aveva reso noto che un civile è morto e 11 sono rimasti feriti da frammenti di un ...