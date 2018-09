Yahoo Finanza integra il trading per tre criptovalute

newsinforma

(Di sabato 1 settembre 2018) Da diverse settimane, ormai, sulla piattaformaè possibile trovare una sezione interamente dedicata alle, nella quale vengono riportati i prezzi in dollari delle prime cento monete digitali, grazie all’aiuto di Cryptocompare. Tuttavia, solo da alcuni giorni è possibile effettuare delle operazioni di acquisto o di vendita per tre di esse., suè possibile faredi Bitcoin, Ethereum e Litecoin Nel dettaglio, lesulle quali è possibile faresono Bitcoin, Ethereum e Litecoin. Si tratta – per i meno esperti – di tre tra le principali monete digitali attualmente in circolazione. A renderlo noto è stato Antony Pompliano, fondatore di Morgan Creek Digital Assets, che su Twitter ha commentato affermando che “il virus si sta ormai diffondendo”.Finance è una piattaforma molto utilizzata, ...