Windows 10 insider | l’aggiornamento viene offerto agli utenti non-insider BUG

Calcolatrice Windows si aggiorna per gli utenti Insider [AGG.1 Pubblico] : [aggiornamento1 21/08/2018] L’update è ora disponibile pubblicamente anche per gli utenti non iscritti al programma Insider. Articolo originale, Sebbene l’app Calcolatrice preinstallata in tutti i dispositivi Windows 10 sia veramente molto semplice, Microsoft decide comunque di migliorarla costantemente sotto il profilo estetico e funzionale. L’ultimo aggiornamento distribuito sullo store per “Calcolatrice ...

L’app Film e TV ora compatibile con Windows Timeline [Insider] : L’app di sistema Film e TV si è aggiornata alcune ore fa sul Microsoft Store per tutti gli utenti in possesso di un device Windows 10 iscritto al programma Insider nel canale Skip Ahead. Novità (versione 10.18081.1041.0) Introdotta la compatibilità con Windows Timeline: la cronologia dei video comparirà nella sequenza temporale e verrà sincronizzata mediante il cloud. Introdotto il supporto a Movies Anywhere: è possibile aggiungere gli ...

Windows insider : chiuso nuovamente il ramo Skip Ahead : [Aggiornamento1 15/08/2018] Dopo alcune settimane, Microsoft ha nuovamente – come previsto – chiuso il ramo Skip Ahead del programma Insider perchè il numero massimo di utenti è stato ormai raggiunto. La riapertura è prevista con la compilazione delle prime build Preview di Redstone 7. Articolo originale, Dopo aver chiuso temporaneamente il canale Skip Ahead del programma Insider, Microsoft annuncia oggi di averlo ...

Windows 10 19H1 : disponibile la build 18214 per gli insider : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 18214 per tutti gli utenti insider Windows 10 19H1 appartenenti al ramo di distribuzione Skip Ahead. Ecco le novità introdotte: Your Phone app is now LIVE! Android phone users, check it out and keep the feedback coming. build 17723+ is highly recommended for the best experience. Your Phone app is also live for insiders who are in Skip Ahead running 19H1 builds. With Your Phone app, ...

Calcolatrice Windows si aggiorna per gli utenti Insider : Sebbene l’app Calcolatrice preinstallata in tutti i dispositivi Windows 10 sia veramente molto semplice e banale, Microsoft decide comunque di migliorarla costantemente sotto il profilo estetico e funzionale. L’ultimo aggiornamento distribuito sullo store per “Calcolatrice Windows” risale a poche ore fa ed è numerato 10.1807.2121.0. Oltre ai soliti fix di bug l’update, attualmente disponibile nel programma Insider, ...

Windows insider : le ISO ufficiali sono nuovamente scaricabili : Se in questi ultimi 4/5 mesi avete tentato di scaricare le ISO uffiali Insider di Windows 10 Redstone 5 per installarle in un PC o in una macchina virtuale, avrete sicuramente notato che sul sito web risultavano non disponibili. Non sappiamo con certezza le motivazioni che hanno spinto Microsoft ha bloccare temporaneamente questa possibilità agli utenti, ad ogni modo, ieri le ISO sono tornate nuovamente scaricabili tramite Windows Insider ...

Mappe per Windows 10 si aggiorna : supporto per i numeri civici [Insider] : [aggiornamento1 29/07/2018] L’update è ora disponibile per gli utenti Release Preview del programma Windows Insider. Articolo originale, Poche ore fa l’app di sistema Mappe per Windows 10 si è aggiornata introducendo la possibilità di vedere i numeri civici sulle cartine. La nuova versione di Mappe è numerata 5.1806.1821.0 ed è attualmente disponibile per gli utenti Insider iscritti al canale Fast ...

Windows insider : disponibili due nuove build per Redstone 5 e 19h1 : Dona Sarkar e il suo team hanno avviato il roll-out di due nuove build Windows 10 Insider Preview: la 17723 che riguarda gli utenti Redstone 5 iscritti al ramo Fast e la 18204 relativa a quelli 19h1 che hanno aderito all’opzione Skip Ahead. Il changelog è il medesimo per entrambi gli aggiornamenti. Novità Mixed Reality Flashlight How many times have you been immersed in a captivating virtual experience and… Wanted to take a quick peek at ...

Windows insider : torna disponibile il ramo Skip Ahead per Windows 10 Redstone 6 : Dopo aver chiuso temporaneamente il canale Skip Ahead del programma Insider, Microsoft annuncia oggi di averlo nuovamente riaperto al pubblico. Per accedere al nuovo canale, basta semplicemente andare nelle impostazioni di sistema>Aggiornamento e Sicurezza>Windows Insider e selezionare la voce “Skip Ahead to the next Windows release” in modo tale da poter ricevere in anteprima assoluta le build facenti parte del prossimo grande ...

Windows insider : avviato il primo bug bash di Windows 10 Redstone 5 : Mediante una mail inviata a tutti gli iscritti al programma Insider nel canale fast, Microsoft ha annunciato di aver appena avviato il primo bug bash di Windows 10 Redstone 5. Se siete dei componenti Windows Insider da anni saprete quasi sicuramente di cosa si tratta, altrimenti vi risulterà una questione abbastanza nuova. Il bug bash è un evento periodico che prevede per un lasso di tempo prestabilito la ricerca dei bug da parte degli utenti i ...