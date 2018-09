West Nile | 5 persone contagiate nel Veneto orientale

West Nile - 12 contagi in Piemonte/ Ultime notizie febbre del Nilo - spunta un altro virus : l'Usutu : West Nile, 12 contagi in Piemonte, sale il numero dei casi registrati. Ultime notizie febbre del Nilo, spunta un altro virus delle zanzare: parliamo dell'Usutu(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 08:46:00 GMT)

West Nile virus - cosa sta succedendo - tra mito e realtà : (Foto: Andy Murray/Flickr CC) Ha impegnato la cronaca sanitaria negli ultimi giorni, con la segnalazione di nuovi casi, ricoveri e decessi concentrati nell’Italia settentrionale, soprattutto tra Emilia Romagna e Veneto. Lo ha fatto, in realtà, già durante i mesi precedenti. E c’è chi lo ha chiamato nuovo virus africano. In realtà il West Nile virus (Wnv) non è né nuovo, né propriamente africano. Certo, storicamente (e probabilmente ...

CALDEROLI : "HO RISCHIATO DI MORIRE PER UNA ZANZARA"/ Encefalite virale : senatore colpito dalla "West Nile"? : Roberto CALDEROLI, paura per il vicepresidente del Senato: ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele per Encefalite virale provocata da una puntura di zanzara. Il racconto choc.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 00:25:00 GMT)

Salute - l’Avis Lombardia : “Per il West Nile nessuno stop alla donazione del sangue” : “Nessun rischio per le donazioni di sangue in Lombardia” a causa del virus West Nile. Parola di Oscar Bianchi, presidente di Avis regionale Lombardia, che sottolinea come la sicurezza del plasma sia assicurata dal ‘Nucleic Acit Test’ o test Nat. Lo strumento “garantisce informazione immediata per i donatori e sangue sicuro per i riceventi”. E “in qualche caso – sottolinea Bianchi – proprio ...

West Nile : pronto piano della Regione Veneto da 500mila euro : E’ stato definito dai tecnici della Direzione Prevenzione dell’Area Sanita’ e Sociale della Regione Veneto il piano Straordinario di Disinfestazione dalle zanzare legato al diffondersi del virus West Nile (Febbre del Nilo). L’attuazione concreta e’ prevista a partire da martedi’ prossimo, a condizione che sia preceduta da un giorno senza precipitazioni meteorologiche. In caso contrario il “via” ...

Virus West Nile - morta una donna di 58 anni a Rovigo : è la settima vittima in Veneto : Una donna di 58 anni di Trecenta, in provincia di Rovigo, è morta dopo aver contratto la febbre del Nilo occidentale. Era già malata e il Virus West Nile ha ulteriormente compromesso il suo sistema immunitario. È la settima vittima in Veneto, dove gli infetti hanno superato quota 100. "Necessità improcrastinabile di un'intensificazione della lotta ai vettori, zecche e zanzare".Continua a leggere

West Nile : settima vittima in Veneto - muore donna di 58 anni : settima vittima del virus del Nilo Occidentale in Veneto, la prima nel Polesine. E’ morta oggi una donna di 58 anni, residente a Trecenta in provincia di Rovigo. Lo riferisce la Ulss 5 Polesana, sottolineando che la paziente “aveva contratto il virus West Nile nei primi giorni di agosto. La signora, purtroppo, era affetta di base da una grave patologia che ha portato alla compromissione del sistema immunitario”. L’azienda ...

West Nile - morta una donna nel Polesine : settima vittima in Veneto - : La vittima aveva 58 anni e viveva in provincia di Rovigo. Si tratta del settimo decesso causato dalla "febbre del Nilo occidentale" in Veneto

West Nile - morta una donna nel Polesine : settima vittima in Veneto : West Nile, morta una donna nel Polesine: settima vittima in Veneto La vittima aveva 58 anni e viveva in provincia di Rovigo. Si tratta del settimo decesso causato dalla "febbre del Nilo occidentale" in Veneto Parole chiave: ...

West Nile : settima vititma in Veneto - muore donna di 58 anni : settima vittima del virus del Nilo Occidentale in Veneto, la prima nel Polesine. E’ morta oggi una donna di 58 anni, residente a Trecenta in provincia di Rovigo. Lo riferisce la Ulss 5 Polesana, sottolineando che la paziente “aveva contratto il virus West Nile nei primi giorni di agosto. La signora, purtroppo, era affetta di base da una grave patologia che ha portato alla compromissione del sistema immunitario”. L’azienda ...

West Nile - altro morto a Ravenna / La Febbre del Nilo attacca l'Italia : terza vittima nelle ultime settimane : West Nile, altro morto a Ravenna: la Febbre del Nilo attacca l'Italia. Si tratta della terza vittima nelle ultime settimane. Ad essere colpito stavolta è un uomo di 83 anni.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 12:47:00 GMT)

West Nile - terza vittima nel ravennate : Il virus del Nilo fa una terza vittima nel ravennate . E' un uomo di 83 anni, ricoverato il 9 agosto scorso per altre patologie all'ospedale di Lugo e deceduto lunedì. Prima di lui, nei giorni scorsi ...

Il virus West Nile fa un'altra vittima in poche settimane : Sale a tre il bilancio delle vittime causate dalla febbre del Nilo occidentale nel ravennate. I consigli della Ausl per...

West Nile - 19 CASI A VENEZIA/ Allarme zanzare - rischio psicosi : Pregliasco - "ecco chi rischia di più" : WEST NILE, 19 CASI a VENEZIA: l'Allarme per le punture di zanzare che provocano la Febbre del Nilo rischia di trasformarsi in psicosi. L'esperto Fabrizio Pregliasco sui rischi.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 12:44:00 GMT)