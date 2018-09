Vuelta a España 2018 | Alejandro Valverde non si ferma | successo e forma alle stelle Può

Vuelta a España 2018 - Alejandro Valverde : “Mi sento Benjamin Button - bella vittoria”. Rudy Molard : “Proverò a difendere la maglia rossa” : L’ottava tappa della Vuelta di Spagna 2018 si è conclusa con un epilogo inaspettato: Alejandro Valverde ha conquistato la vittoria precedendo il favorito Peter Sagan e ha così guadagnato 10 secondi di abbuono davvero pesanti in classifica generale. Lo spagnolo ha allungato nei confronti degli altri big favoriti per la maglia rossa alla vigilia del primo vero tappone di montagna. Rudy Molard ha invece conservato la maglia rossa che ...

Vuelta a España 2018 : le pagelle dell’ottava tappa. Alejandro Valverde continua a volare - Sagan ancora battuto - bene Nizzolo : Alejandro Valverde si impone per la seconda volta nella Vuelta a España 2018. Lo spagnolo della Movistar vince sul traguardo di Almadén, battendo allo sprint Peter Sagan e Danny van Poppel. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle dell’ottava tappa. pagelle OTTAVA TAPPA Vuelta A España Alejandro Valverde 10: l’Imbatido centra il bis in questa Vuelta e dimostra una condizione davvero eccezionale. ancora una volta ...

Vuelta a España 2018 : Fabio Aru si gioca tutto alla Covatilla. Esame decisivo in salita : obiettivo podio o semplice piazzamento? : La Vuelta di Spagna è arrivata al primo vero e proprio crocevia. Dopo due arrivi in salita non così complicati durante la prima settimana, domenica 2 settembre si farà davvero sul serio con il primo tappone di montagna che rivoluzionerà la classifica generale. In programma, infatti, la difficile Talavera de la Reina-La Covatilla, 201 chilometri asprissimi che metteranno a dura prova i ciclisti. Dopo 28 chilometri pianeggianti, il gruppo ...

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche : Alejandro Valverde veste maglia verde e maglia bianca : Alejandro Valverde non è soltanto secondo nella classifica generale ma indossa anche la maglia verde (classifica a punti) e la maglia bianca (classifica combinata). Lo spagnolo è sempre più protagonista alla Vuelta di Spagna, di seguito tutte le altre classifiche della corsa iberica. CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde): 1 Alejandro Valverde 88 MOVISTAR TEAM 76 PTS – – 2 PETER SAGAN 41 BORA – HANSGROHE 63 PTS – ...

Vuelta a España 2018 - la classifica dei favoriti. Alejandro Valverde allunga al comando - Fabio Aru lotta per il podio : Alejandro Valverde ha vinto l’ottava tappa della Vuelta di Spagna e si conferma il migliore dei favoriti per la conquista della maglia rossa. Lo spagnolo ha conquistato dieci preziosi secondi di abbuono nei confronti di tutti gli altri big alla vigilia della prima vera tappa di montagna della corsa iberica. Il 37enne ora ha 11” sul tedesco Emanuel Buchmann e 14” su Simon Yates. In lotta per il podio anche Fabio Aru che si trova ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Alejandro Valverde vince e guadagna terreno - Fabio Aru in lotta per il podio : Alejandro Valverde ha vinto l’ottava tappa della Vuelta a España battendo Peter Sagan e guadagnando un abbuono importante in Classifica generale che così subisce un mutamento significativo tra i favoriti per il successo finale. Il gruppo arriva compatto, Rudy Molard conserva la maglia rossa alla vigilia del primo vero tappone in montagna. Alejandro Valverde si conferma il migliore dei big a 37” dal francese, appena davanti a Emanuel ...

Vuelta a España 2018 : Alejandro Valverde senza limiti - batte Sagan in volata! Aru e Nibali nel primo gruppo : Alejandro Valverde concede il bis sulle strade di casa. Il fenomeno della Movistar, nonostante i 38 anni, resta dominante: alla Vuelta a España 2018 coglie il secondo successo di tappa, imponendosi nell’ottava frazione di 195,1 km da Linares a Almadén. Arrivo favorevole per l’Embatido che ha aspettato fino all’ultimo istante per uscire dalla ruota del campione del mondo Peter Sagan e scavalcarlo proprio negli ultimi 25 metri ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (2 settembre). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani (domenica 2 settembre) si svolgerà la nona tappa della Vuelta a España 2018, 200 km da Talavera de la Reina a La Covatilla. I corridori affronteranno il primo tappone di montagna di questa edizione, che potrebbe essere subito decisivo per la classifica generale. Nella prima parte si scaleranno in successione Puerto del Pico (15,3 km al 5,5%), Alto de Gredos (10,1 km al 3,7%) e Puerto de Peña Negra (13 km al 4,5%). Poi dopo un lungo tratto ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : ottava tappa. Finale perfetto per Sagan - ma Viviani può provarci : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava tappa della Vuelta a España 2018, 195,1 km da Linares a Almadén. Frazione relativamente pianeggiante, nuova occasione per i velocisti, che a differenza di ieri non vorranno lasciarsi sfuggire una delle poche occasioni per giungere all’arrivo a ranghi compatti. Il percorso prevede una sola salita di medio-bassa difficoltà, l’Alto de Españares (terza categoria, 10,3 km al ...

Vuelta Espana - a Tony Gallopin la settima tappa - caduta di Kwiatkowski : Sul traguardo della settima tappa della Vuelta Espana, a Pozo Alcon, è stato Tony Gallopin a festeggiare il successo. Il corridore francese ha attaccato ad un paio di chilometri dall’arrivo, dopo che il gruppo era stato sbriciolato dai saliscendi del finale e da una caduta che ha coinvolto anche Michal Kwiatkowski. Il campione polacco si è subito rialzato, ma non è riuscito a rientrare ed ha lasciato la sua seconda posizione in classifica ...

Vuelta a España 2018 - ottava tappa : Linares-Almaden. Nuova occasione per Elia Viviani : Nella giornata odierna va in scena l’ottava tappa della Vuelta a España 2018, da Linares ad Almaden, 195,1 km in totale. Dopo l’occasione sfuggita ieri, le squadre dei velocisti non vorranno lasciare ai finisseur un’altra delle poche possibilità di lanciare il proprio sprinter verso la vittoria. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso e i favoriti. Percorso All’interno del percorso un solo Gran Premio della Montagna, ...

Vuelta a Espana 2018 - la tappa di oggi (sabato 1° settembre) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : Sarà finalmente la volta di Peter Sagan? Alla Vuelta oggi, sabato 1 settembre, va in scena l’ottava tappa: da Linares ad Almadén, per un totale di 195,1 km. Probabile un arrivo in volata, nonostante un percorso abbastanza mosso e che vede gli ultimi 2000 metri tutti in leggerissima salita. altimetria dunque ideale per il campione del mondo, che appare però in uno stato di forma non eccezionale. Possibilità ovviamente anche per il nostro ...

Vuelta a España 2018 : la rinascita dei francesi. Da Nacer Bouhanni a Tony Gallopin : Da anni la Vuelta a España, per i vari scenari (che siano percorso, collocazione nel calendario o startlist), è il grande giro con più incertezza e dunque maggiori sorprese tra i tre. Se al Giro d’Italia e al Tour de France il pronostico spesso e volentieri viene rispettato, l’equilibrio regna sovrano in terra iberica e gli outsiders sono all’ordine del giorno. Tra ieri ed oggi, in due frazioni completamente differenti, abbiamo ...