Vuelta 2018 | domani tappa 9 Orari tv | percorso e favoriti

Vuelta a España 2018 : le pagelle dell’ottava tappa. Alejandro Valverde continua a volare - Sagan ancora battuto - bene Nizzolo : Alejandro Valverde si impone per la seconda volta nella Vuelta a España 2018. Lo spagnolo della Movistar vince sul traguardo di Almadén, battendo allo sprint Peter Sagan e Danny van Poppel. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle dell’ottava tappa. pagelle OTTAVA TAPPA Vuelta A España Alejandro Valverde 10: l’Imbatido centra il bis in questa Vuelta e dimostra una condizione davvero eccezionale. ancora una volta ...

Vuelta a España 2018 : Fabio Aru si gioca tutto alla Covatilla. Esame decisivo in salita : obiettivo podio o semplice piazzamento? : La Vuelta di Spagna è arrivata al primo vero e proprio crocevia. Dopo due arrivi in salita non così complicati durante la prima settimana, domenica 2 settembre si farà davvero sul serio con il primo tappone di montagna che rivoluzionerà la classifica generale. In programma, infatti, la difficile Talavera de la Reina-La Covatilla, 201 chilometri asprissimi che metteranno a dura prova i ciclisti. Dopo 28 chilometri pianeggianti, il gruppo ...

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche : Alejandro Valverde veste maglia verde e maglia bianca : Alejandro Valverde non è soltanto secondo nella classifica generale ma indossa anche la maglia verde (classifica a punti) e la maglia bianca (classifica combinata). Lo spagnolo è sempre più protagonista alla Vuelta di Spagna, di seguito tutte le altre classifiche della corsa iberica. CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde): 1 Alejandro Valverde 88 MOVISTAR TEAM 76 PTS – – 2 PETER SAGAN 41 BORA – HANSGROHE 63 PTS – ...

Vuelta a España 2018 - la classifica dei favoriti. Alejandro Valverde allunga al comando - Fabio Aru lotta per il podio : Alejandro Valverde ha vinto l’ottava tappa della Vuelta di Spagna e si conferma il migliore dei favoriti per la conquista della maglia rossa. Lo spagnolo ha conquistato dieci preziosi secondi di abbuono nei confronti di tutti gli altri big alla vigilia della prima vera tappa di montagna della corsa iberica. Il 37enne ora ha 11” sul tedesco Emanuel Buchmann e 14” su Simon Yates. In lotta per il podio anche Fabio Aru che si trova ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Alejandro Valverde vince e guadagna terreno - Fabio Aru in lotta per il podio : Alejandro Valverde ha vinto l’ottava tappa della Vuelta a España battendo Peter Sagan e guadagnando un abbuono importante in Classifica generale che così subisce un mutamento significativo tra i favoriti per il successo finale. Il gruppo arriva compatto, Rudy Molard conserva la maglia rossa alla vigilia del primo vero tappone in montagna. Alejandro Valverde si conferma il migliore dei big a 37” dal francese, appena davanti a Emanuel ...

Vuelta a España 2018 : Alejandro Valverde senza limiti - batte Sagan in volata! Aru e Nibali nel primo gruppo : Alejandro Valverde concede il bis sulle strade di casa. Il fenomeno della Movistar, nonostante i 38 anni, resta dominante: alla Vuelta a España 2018 coglie il secondo successo di tappa, imponendosi nell’ottava frazione di 195,1 km da Linares a Almadén. Arrivo favorevole per l’Embatido che ha aspettato fino all’ultimo istante per uscire dalla ruota del campione del mondo Peter Sagan e scavalcarlo proprio negli ultimi 25 metri ...