Volley femminile | Europei U19 2018 | l’Italia inizia alla grande | sconfitta la

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 Finale Catania. Quante sorprese nel torneo femminile! Favoriti ok tra gli uomini : Quante sorprese nel torneo femminile nella seconda giornata di sfide alla Finale del Campionato Italiano in programma a Catania. Le super favorite Menegatti/Orsi Toth hanno iniziato malissimo la loro giornata perdendo la sfida più attesa contro le numero due azzurre, Zuccarelli/Traballi, uscite dal tabellone vincenti a loro volta in semiFinale. Entrambe le coppie della Nazionale sono ancora in gioco nel torneo femminile è paradossalmente ...

Volley : L'Italia femminile in raduno al Centro Pavesi : MILANO- Dopo alcuni giorni di riposo la nazionale italiana femminile tornerà al lavoro giovedì 30 agosto a Milano. Le azzurre si alleneranno al Centro Paves i sino al 2 settembre e poi il 3 partiranno ...

Volley femminile - Gloria Cup 2018 : Italia sconfitta dalla Turchia - torna Egonu ma non basta. Pessimi segnali verso i Mondiali : Arriva la terza sconfitta consecutiva per l’Italia alla Gloria Cup, torneo in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. Le azzurre, dopo aver perso contro Russia e Azerbaijan, cedono anche contro la Turchia per 3-1 (23-25; 25-22; 25-18; 25-21). Le ragazze di Giovanni Guidetti, che giocavano di fronte al proprio pubblico di Belek, sono riuscite ad avere la meglio sulla formazione di Davide ...

Volley femminile - Gloria Cup 2018 : Italia sconfitta dalla Russia in amichevole - Egonu in panchina : L’Italia è stata sconfitta dalla Russia per 3-1 (18-25; 25-16; 25-17; 25-17) nella prima partita della Gloria Cup, torneo amichevole in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. A Belek (Turchia) le azzurre si sono ben comportate nel primo set dominando con grande autorevolezza ma successivamente hanno sofferto troppo in ricezione, subendo così il ritorno delle avversarie che hanno ...

Volley : A2 Femminile - Olbia chiude col botto : Olesya Nikolaeva : Olbia, SASSARI,- Un colpo di respiro internazionale per chiudere nel migliore dei modi la campagna di rafforzamento dell' Hermanea Olbia : Olesya Nikolaeva, talentuosa schiacciatrice russa classe 1994,...

Volley femminile - le convocate dell’Italia per la Gloria Cup. Le azzurre viaggiano verso i Mondiali : L’Italia prosegue in maniera intensa la marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. La nostra Nazionale, reduce dalle Rabobank Super Series, si appresta a disputare un nuovo torneo amichevole: dal 23 al 25 agosto le azzurre saranno infatti protagoniste a Belek (Tuchia) dove affronteranno le padrone di casa, la Russia e l’Azerbaijan. Le ragazze del CT Davide Mazzanti ...

Volley : A2 Femminile - Monzio Compagnoni è l'ultimo tassello di Orvieto : Orvieto , TERNI, - A pochi giorni dalla ripresa della preparazione, in vista della prossima stagione, la Zambelli Orvieto ha messo a segno l'ultimo colpo di mercato per completare la rosa di prima ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : il possibile ritorno di Caterina Bosetti. Nuova risorsa in banda per l’Italia : Mancano una quarantina di giorni all’inizio dei Mondiali 2018 di Volley femminile, il CT Davide Mazzanti ha comunicato la lista allargata della 22 giocatrici tra cui sceglierà le 14 convocate per la rassegna iridata ed è presente il nome di Caterina Bosetti che sta cercando un recupero clamoroso per poter essere dei giochi. La schiacciatrice si era infortunata gravemente al ginocchio lo scorso 10 marzo in occasione dell’ultima ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia. La prima lista di 22 azzurre : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha consegnato la lista delle 22 giocatrici convocate in vista dei Mondiali 2018 che si disputeranno a ottobre in Giappone. Si tratta di un gruppo allargato che poi verrà ristretto a 14 ragazze a ridosso dell’inizio della rassegna iridata. Confermati tutti i nomi visti negli ultimi mesi tra Nations League e amichevoli, spicca il rientro di Caterina Bosetti che cerca il ...

Volley : A2 Femminile - "Il Martello" Frison firma per Montecchio : Montecchio MAGGIORE , VICENZA, - La mano pesante di Chiara Frison,soprannominata "Il Martello" per le sue spiccate doti in attacco, per la S.lle Ramonda-Ipag Montecchio . La giocatrice vicentina dopo ...