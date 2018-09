Volley – Europei U19 femminile | buona la prima per le azzurrine

Volley femminile - Europei U19 2018 : l’Italia inizia alla grande - sconfitta la Bielorussia. Decisive Battista e Populini : Ottimo esordio per l’Italia agli Europei U19 di Volley femminile iniziati oggi in Albania. A Durazzo le azzurre hanno sconfitto la Bielorussia per 3-1 (25-17; 25-20; 20-25; 25-18), compiendo così il primo passo verso l’ardua qualificazione alle semifinali. Le ragazze di coach Massimo Bellano hanno dominato i primi due set, poi sono partite male nel terzo parziale e non sono più riuscite a rimontare, chiudendo comunque agevolmente i ...

Beach Volley - Europei Under 18 Brno. Svezia e Germania sul tetto del Vecchio Continente : Svezia a sorpresa tra gli uomini, Germania, molto meno sorprendente, tra le donne: questo il verdetto del campionato Europeo Under 18 che si è concluso oggi a Brno in Repubblica Ceca. In campo maschile i nuovi campioni continentali giovanili sono gli svedesi Jonathan Hellvig e David Ahman che in finale hanno spento il sogno con un secco 2-0 (21-18, 21-10) dei padroni di casa cechi Trousil/Vodicka, coppia che aveva eliminato negli ottavi gli ...

Beach Volley : Europei Under 18 - le coppie italiane vanno avanti : BRNO, REPUBBLICA CECA,- Nei campionati Europei Under 18 in corso di svolgimento a Brno avanzano entrambe le coppie azzurre in gara che si sono qualificate ai sedicesimi di finale. Nel tabellone ...

Beach Volley - Europei Under 18 Brno. Padroni di casa troppo forti : doppio nono posto per gli azzurri : Si ferma davanti a due coppie della Repubblica Ceca padrona di casa la corsa delle due coppie azzurre impegnate ai campionati Europei Under 18 di Brno. E’ nono posto sia per Costabile/Ditta in campo maschile che per Viscovich/Frascio in campo maschile: risultato da non disprezzare per due coppie che per la prima volta in carriera si affacciavano ad un palcoscenico internazionale e sono uscite di scena a testa alta senza mai smettere di ...

Beach Volley - Europei Under 18 Brno. Doppia sconfitta azzurra : sedicesimi di finale per le due coppie italiane : Dovranno passare dai sedicesimi di finale entrambe le coppie italiane impegnate agli Europei Under 18 in corso di svolgimento a Brno in Repubblica Ceca. In campo maschile seconda sconfitta nel torneo questa mattina per Viscovich/Frascio che sono stati battuti piuttosto nettamente 2-0 (21-13, 21-17) dalla coppia favorita per la vittoria dell’Europeo, i russi Veretiuk/Shekunov, che si sono imposti 2-0 (21-13, 21-17). Per gli azzurri terzo ...

Beach Volley - World Tour e Europei Under 22. Nel week end azzurro festeggiano anche Russia - Repubblica Ceca e Germania : Non solo Italia nel week end appena concluso del Beach volley mondiale. La squadra azzurra, con Michieletto/Ferraris e Menegatti/Orsi Toth, è stata l’unica a fare il bis di vittorie nei tre tornei del circuito mondiale in programma in tre diversi continenti, mentre i paesi dell’Est europeo l’hanno fatta da padroni nell’Europeo Under 22 di Jurmala che ha visto Traballi/Puccinelli chiudere al quarto posto nel torneo ...

Beach Volley – Europei U22 : Puccinelli-Traballi quarte a Jurmala : EuroBeach under 22: quarto posto per Puccinelli-Traballi Nell’Europeo di Beach Volley under 22, svoltosi a Jurmala, le azzurrine Claudia Puccinelli e Gaia Traballi hanno chiuso al quarto posto, sfiorando la medaglia.I giovani talenti italiani nella finale per il Bronzo sono state battute dalle spagnole Álvarez M-Carro 2-1 (16-21, 21-15, 15-12), mentre in semifinale a fermare la corsa di Claudia e Gaia erano state le forti russe ...

Beach Volley : Europei Under 22 - Traballi-Puccinelli chiudono al quarto posto : JURMALA, LETTONIA, - La coppia azzurra Puccinelli-Traballi chiude il Campionato Europeo Under 22 di Jurmala al quarto posto. Le nostre ragazze nella finale per il podio hanno ceduto 2-1 , 16-21, 21-15,...

Beach Volley : Europei Under 22 - Traballi-Puccinelli cadono in semifinale : JURMALA , LETTONIA, - Nell' Europeo di Beach Volley Under 22 , in corso di svolgimento a Jurmala, le azzurrine Puccinelli-Traballi sono state superate in semifinale dalla forte coppia russia ...

Beach Volley - Europei Under 22 Jurmala. Russe troppo forti : Traballi/Puccinelli giocheranno per il bronzo : Si ferma in semifinale la fantastica corsa di Gaia Traballi nel Campionato Europeo Under 22 di Jurmala in Lettonia. La coppia azzurra si inchina di fronte allo strapotere delle Russe Makroguzova/Kholomina, coppia che ormai è lanciatissima anche a livello assoluto avendo già ottenuto un successo nel World Tour e due noni posti nei Major Series di questa stagione. Le Russe si sono imposte in due set ma Puccinelli e Traballi hanno tenuto testa alla ...

Beach Volley - Europei Under 22 Jurmala. Splendide Puccinelli/Traballi : E’ SEMIFINALE! Cappio/Windisch noni : Ancora una grande impresa dell’Italia del Beach volley al giovanile. Gaia Traballi e Claudia Puccinelli sono in semifinali dell’Europeo Under 22 di Jurmala in Lettonia, al termine di una giornata densa di emozioni nella quale le azzurre hanno superato ostacoli durissimi. Una giornata che era iniziata per l’ItalBeach con la doppia sfida con la Svizzera, conclusa uno a uno. Puccinelli/Traballi avevano battuto Bobner/Vergè-Deprè ...

Beach Volley - Europei Under 22 Jurmala. Puccinelli/Traballi vincono il girone - Cappio/Windisch sono secondi : c’è la Svizzera all’orizzonte : Si chiude una prima fase quasi trionfale per l’ItalBeach impegnata al Campionato Europeo Under 22 di Jurmala in Lettonia. Tre vittorie su altrettante partite per Puccinelli/Traballi che sono già agli ottavi e due vittorie su tre per Cappio/Windisch che dovranno passare dai sedicesimi di finale. Per entrambe le coppie italiane si profila un ottavo di finale da far tremare i polsi contro coppie svizzere che hanno già esperienze nel World ...

Beach Volley : Europei Under 22 - vanno avanti le coppie italiane : JURMALA, LETTONIA,- Continua spedita la marcia delle coppie azzurre nel Campionato Europeo Under 22 in corso di svolgimento a Jurmala, in Lettonia. La coppia femminile Puccinelli-Traballi ha vinto ...

Beach Volley - Europei Under 22 - Jurmala. L’Italia parte fortissimo : tris di successi per gli azzurri : parte forte l’Italia del Beach volley agli Europei Under 22 che sono scattati oggi a Jurmala in Lettonia. Due le coppie azzurre al via, Traballi/Puccinelli tra le donne e Cappoio/Windisch tra gli uomini, bravi a fare en plein di successi con due vittorie per le ragazze e una per i ragazzi. In campo femminile Traballi/Puccinelli conquistano la vittoria più prestigiosa di giornata battendo in rimonta le forti padrone di casa ...