Volley – Domani gli azzurri sfidano la Cina in un’amichevole pre-Mondiali 2018

Volley : domani a Hoogeveen l'Italia sfida la Russia : Hoogeveen , OLANDA, - Dopo il lungo periodo di preparazione sostenuto al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma per l' Italia di Mazzanti è giunto il momento di scendere in campo per ...

Beach Volley - World Tour 2018 Vienna. Lupo/Nicolai : all’inferno e ritorno. Menegatti/Orsi Toth domani per l’impresa : Ancora una giornata da incubo per Paolo Nicolai e Daniele Lupo sulle rive del Danubio, come fu quella dello scorso anno che li vide uscire ai sedicesimi dei Mondiali austriaci. Nella seconda giornata del Major Series di Vienna la coppia italiana al maschile è uscita sconfitta nella semifinale del girone 2-0 (21-16, 21-167) al termine di un match a senso unico dai meno titolati padroni di casa austriaci Ermacora/Pristauz. Nella sfida che apriva ...

Volley : da domani azzurre in ritiro : ROMA, 2 AGO - Dopo alcuni giorni di riposo la nazionale femminile di pallavolo si radunerà domani a Roma per delle sedute d'allenamento sabato e domenica. Lunedì mattina partenza per l'Olanda, dove l'...

Volley : da domani azzurre in ritiro : ANSA, - ROMA, 2 AGO - Dopo alcuni giorni di riposo la nazionale femminile di pallavolo si radunerà domani a Roma per delle sedute d'allenamento sabato e domenica. Lunedì mattina partenza per l'Olanda, ...

Beach Volley - Europei 2018. L’Olanda festeggia con Keizer/Meppelink. Domani le finali maschili : Mol/Sorum vogliono ripetere Gstaad : E’ festa grande in Olanda per il terzo titolo continentale al femminile conquistato sulla sabbia di casa. A trionfare sono state Sanne Keizer e Madelein Meppelink che conquistano il loro secondo alloro europeo e la curiosità è che la prima volta per entrambe è stato in coppia con Van Iersel: nel 2012 per Keizer e nel 2014 per Meppelink. Un cerchio che si chiude grazie al successo 2-0 (21-16, 26-24) in finale con le sorprendenti svizzere ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 Cervia. Quante sorprese nelle qualificazioni : domani in campo i big : sorprese a grappoli nella giornata dedicata alle qualificazioni della quarta tappa del Campionato Italiano 2018 in programma sulla sabbia del Bagno Fantini di Cervia. In campo maschile escono alcune delle coppie più attese della vigilia, con qualche pronostico rispettato, mentre in campo femminile solo Orsi Toth/Piccoli si salvano dall’ecatombe di coppie della Nazionale azzurra con tre uscite eccellenti alle soglie del tabellone ...

Mondiale di Sitting Volley : l’Italia cede in semifinale agli Usa - domani la finale per il Bronzo : Le azzurre del Sitting Volley sconfitte in semifinale del Mondiale, domani la finalina per il Bronzo contro la Cina Nel Campionato Mondiale di Sitting Volley le azzurre di Amauri Ribeiro non sono riuscite a contrastare la selezione statunitense, dovendo cedere in semifinale 0-3 (8-25, 11-25, 6-25). Troppo superiori gli Stati Uniti, rispetto alle azzurre che comunque domani avranno la grandissima occasione di giocarsi una medaglia, ...

Samsung Lega Volley Summer Tour - Domani le sfide del Trofeo Città di Riccione : L'interazione con gli appassionati è massima, grazie ai contenuti pubblicati sui social network, griffati dall'hashtag #LVST18: foto, notizie e dirette su Facebook , la cronaca delle partite e i ...

Europeo di Beach Volley : Nicolai-Lupo domani in campo contro Heidrich-Gerson : Nicolai-Lupo passano il turno nonostante la sconfitta agli Europei di Beach Volley, gli azzurri domani in campo contro Heidrich-Gerson Nel Campionato Europeo di Beach Volley i vice campioni olimpici Paolo Nicolai e Daniele Lupo domani saranno impegnati a Rotterdam contro gli svizzeri Heidrich-Gerson (ore 16). La coppia delle due che supererà il primo turno a eliminazione diretta negli ottavi se la vedrà con i russi ...

Sitting Volley – Mondiali 2018 : domani l’Italia si gioca il pass per la semifinale : Mondiale di Sitting Volley: domani Italia-Olanda vale la semifinale La nazionale femminile di Sitting Volley, reduce dalla storica qualificazione ai quarti di finale del Campionato Mondiale 2018, si è trasferita oggi a Rotterdam dove domani (ore 18) affronterà l’Olanda. Tanta è la felicità in casa azzurra, perché alla vigilia della manifestazione non era facile pensare che l’Italia potesse accedere tra le prime otto formazioni al mondo, ...

Beach Volley - Mondiale Under 19 Nanjing. Solo Europa in finale - domani si assegnano i titoli : sarà ancora doppietta Russia? : L’Europa domina a livello giovanile. Sono quattro le coppie del Vecchio Continente nelle finali nella edizione 2018 del Campionato Mondiale Under 19 che si disputeranno domattina a Nanjing in Cina. Non ci sono gli Stati Uniti, non c’è il Brasile, c’è la “solita” straripante Russia con una coppia nella finale maschile e una nella finale femminile, c’è la Germania e c’è l’Olanda a ribadire una ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 Milano. Domani le semifinali : Bonifazi e Ingrosso ci riprovano divisi - Toti/Allegretti per il primo sigillo : Una giornata pienissima di sfide con una formula spettacolare che rende ancora più interessante il grande appuntamento di Milano per la terza tappa del Campionato Italiano di Beach volley. Giornata di sorprese, di conferme e di spettacolo, in campo e anche fuori con tanti appassionati, al Castello Sforzesco e al Quanta Club, ad assistere alle sfide che hanno decretato gli otto semifinalisti che saranno in campo Domani dalle 8 (diretta Eurosport) ...

Beach Volley - World Tour 2018 Porec e Anapa. Tutti fuori gli azzurri in qualificazione. Domani Barboni/Costantini in main draw : Dopo l’uscita di scena di Gradini/Puccinelli in mattinata, anche le altre tre coppie azzurre impegnate nelle qualificazioni dei tornei 1 Stella di Porec in Croazia e Anapa in Grecia, si fermano in qualificazione e da Domani solo Barboni/Costantini nel torneo croato potranno rappresentare l’Italia nel tabellone principale. ANAPA Ad Anapa era iniziata bene l’avventura di Francesco Vanni e Daniele Di Stefano che in mattinata ...

Beach Volley - World Tour 2018 Espinho. Zuccarelli/Traballi nel tabellone principale. Domani tocca a Carambula/Gabriele e Conti/Cottarelli : Agata Zuccarelli e Gaia Traballi si qualificano per la prima volta in carriera nel tabellone principale di un torneo 4 Stelle e proseguono ad Espinho il loro percorso di crescita, fugando anche i dubbi sulle condizioni fisiche di Traballi, dopo il ritiro (precauzionale) di Tarragona. Nessun problema per la coppia azzurra nella sfida che valeva l’accesso al main draw, attraverso le qualificazioni. Zuccarelli/Traballi hanno travolto con un ...