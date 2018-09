Vino | parte da ' Vinestate' candidatura a ' Città europea' dei comuni sanniti

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO UN Vino PER BORSELLINO ENTRO IL 9 LUGLIO : L´iniziativa di Comune e Magistratura per commemorare le vittime di via d´Amelio Scade il prossimo 9 LUGLIO il termine per partecipare al CONCORSO "Un VINO per BORSELLINO", promosso dall´...