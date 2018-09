Vincono Cittadella | Padova e Spezia Segna ancora il figlio di Ravanelli

sport.ilmessaggero

: RT @Gazzetta_it: #SerieB, colpo #Cittadella a Carpi: veneti a punteggio pieno. Ok anche #Padova e #Spezia - MicheleGhiani : RT @Gazzetta_it: #SerieB, colpo #Cittadella a Carpi: veneti a punteggio pieno. Ok anche #Padova e #Spezia - Mingaball : Cittadella, colpo a Carpi Ok anche Padova e Spezia: -

(Di sabato 1 settembre 2018) A Cosenza non si gioca, per le zolle non idonee, in alcune zone del campo, secondo anche il parere dell'agronomo della Lega di serie B. La discussione è proseguita a lungo, il Verona ha rifiutato di ...