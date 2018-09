Viminale | stretta su occupazioni abusive Sgomberi tempestivi e censimento

La stretta del Viminale sull’asilo : “Troppi permessi umanitari” : Se non è uno stop vero e proprio, poco ci manca. Un giro di vite sui permessi di soggiorno per motivi umanitari, è la nuova linea del ministro dell’Interno Matteo Salvini dettata ai prefetti, alla commissione per il diritto d’asilo e ai presidenti delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione umanitaria. Non solo. Il ministro ha...