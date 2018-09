VIDEO F1 | Highlights qualifiche GP Italia Monza | pole sensazionale di Raikkonen | prima

VIDEO / Milan-Roma (2-1) : highlights e gol. Castillejo - un debutto da ricordare (Serie A 3^ giornata) : Video, Milan-Roma (2-1): highlights e gol della partita. La sblocca Franck Kessiè, pareggio di Federico Fazio, ma la gara la decide allo scadere Patrick Cutrone (3^giornata, Serie A)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 14:31:00 GMT)

VIDEO/ Palermo Cremonese (2-2) : highlights e gol della partita (Serie B 2^ giornata) : Video Palermo Cremonese (risultato finale 2-2): highlghts e gol della partita, giocata al Barbera e valida per la seconda giornata della Serie B 2018-2019.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:40:00 GMT)

VIDEO Milan-Roma 2-1 - gli highlights e la sintesi della terza giornata di Serie A : apoteosi rossonera con Cutrone al 96' : Spettacolare 2-1 a San Siro nell’anticipo del venerdì della terza giornata del campionato di Serie A di calcio. Il Milan, alla prima uscita stagionale in casa, riesce a spuntarla al 96′ con una rete di Cutrone sulla Roma. A sbloccare il risultato era stato Franck Kessie, con un buon inserimento al 40′. Pareggio timbrato Fazio, su mischia dopo un corner, al 60′. Poi è stato il momento del VAR: prima a fermare Gonzalo ...

VIDEO Serena Williams-Venus Williams - US Open 2018 : gli highlights e la sintesi della partita : C’era grandissima attesa per il derby tra le sorelle Williams al terzo turno degli US Open. Alla fine si è imposta Serena con un perentorio 6-1 6-2 ai danni di Venus. Una prestazione di forza della ex numero uno del mondo, che vuole assolutamente conquistare il suo primo Slam da mamma e lo vuole fare proprio davanti ai suoi tifosi. Qui di seguito gli highlights del match. GLI highlights DI Serena Williams VS VENUS ...

VIDEO Nadal-Khachanov - US Open 2018 : gli highlights e la sintesi della partita : Un autentico spettacolo quello sull’Arthur Ashe Stadium. Il n.1 del mondo Rafael Nadal ha dovuto tirar fuori le unghie per piegare il russo (n.26 del ranking) Karen Khachanov con il punteggio di 5-7 7-5 7-6 7-6 dopo 4 ore e 23 minuti di partita. Un match altamente spettacolare in cui entrambi i contendenti hanno tirato fuori i loro colpi migliori per centrare l’obiettivo. Lo score finale ha premiato Rafa ma il buon Karen merita ...

VIDEO/ Copenaghen Atalanta - 4-3 dcr - : highlights e gol della partita - Europa league - play off - : Video Copenaghen Atalanta , 4-3 dcr, : highlights e gol della partita, ritorno dei play off di Europa league. La Dea è fuori ai rigori.

VIDEO US Open 2018 - gli highlights di giovedì 30 agosto. Roger Federer sul velluto - Djokovic lascia per strada un set : La quarta giornata degli US Open non ha portato particolari scossoni in campo maschile. I due big di questa porzione di tabellone, Roger Federer e Novak Djokovic, non hanno avuto particolari problemi. Lo svizzero si è sbarazzato in tre set del francese Benoit Paire, mentre il serbo ha lasciato un set per strada (un altro), perso al tiebreak contro l’americano Tennys Sandgren. Tra le donne, invece, saluta Caroline Wozniacki, già non al ...

VIDEO/ Paok Benfica - 1-4 - : highlights e gol della partita - Champions league - play off - : Video Paok Benfica , risultato finale 1-4, : highlights e gol della partita, valida come play off della Champions league. I Portoghesi vanno ai gironi.

