Viaggio in Italia | i 10 borghi da vedere in Toscana

Il Viaggio dei migranti alla frontiera tra Italia e Francia. Dove aiutare una persona è un reato : Reportage dalla rotta dei disperati. Sui monti Dove affiorano i corpi di chi non ce l’ha fatta, braccati dalle polizie dei due paesi Dove per sfuggire ai controlli si marcia spesso di notte e al buio, accanto ai burroni

Il Viaggio dei migranti alla frontiera tra Italia e Francia. Dove aiutare una persona è un reato : Reportage dalla rotta dei disperati. Sui monti Dove affiorano i corpi di chi non ce l’ha fatta, braccati dalle polizie dei due paesi Dove per sfuggire ai controlli si marcia spesso di notte e al buio, accanto ai burroni

Duemila km in Ape per raccontare l'Italia ai giovani : il Viaggio di Ludovica : L'impresa di una ragazza di 18 anni da Palermo a Bologna. Il tour è stato organizzato da una web radio di adolescenti che ha...

Il maltempo spinge il contro esodo : 21 milioni gli italiani in Viaggio : Secondo un'analisi della Coldiretti, le cattive condizioni meteo hanno 'costretto' molto italiani ad un rientro anticipato...

Calenda al Viaggio in Italia per il suo Fronte repubblicano : Calenda ormai ha deciso. Un tweet dopo l'altro si è convinto che per il suo Fronte repubblicano vale la pena, anche, di fare un viaggio in Italia per vedere l'effetto che fa. Spinto - secondo quanto raccontano persone a lui vicine - da sinistra, da esponenti del Pd, ma anche da destra, da forzisti convinti che con Salvini in futuro non ci sia più niente da fare.In settembre partirà. sembra, a metà del mese. Calenda ...

Meghan Markle ed Harry - Viaggio segreto in Italia con George Clooney e Amal : Una visita segreta in Italia ospiti di George Clooney e Amal: Harry e Meghan Markle in questi giorni hanno raggiunto il nostro paese per una brevissima vacanza. Secondo quanto svela l’Us Weekly, la coppia reale ha fatto visita all’attore di Hollywood e alla moglie, rimanendo nella loro villa sul lago di Como per due giorni. Il viaggio è stato organizzato in gran segreto da Kensington Palace e i due innamorati hanno raggiunto ...

Turismo sessuale - 80mila italiani in Viaggio per adescare minori. Non chiamateci brava gente : Agosto, mese di viaggi organizzati da e per il Bel paese. Forzati, terribilmente scomodi e talvolta letali per alcuni; piacevolmente volontari e spensierati per altri. Si calcola che nel 2018 saranno circa 30-40mila le persone che, in fuga dall’inferno libico, riusciranno a sbarcare nel nostro Paese dopo aver superato il più grande cimitero europeo denominato Mediterraneo. Uomini, donne e bambini senza via di uscita, obbligati alla fuga da ...

La storia di Sarr - dal Senegal in Italia : "Il Viaggio? Nessuno può capire cosa sia - qua mi avete accolto" : Nel suo Paese lo volevano morto, è scappato attraverso mezza Africa fino alle coste libiche. Ha visto morire molti compagni, in Puglia ha trovato una nuova vita

Sarr - dalla fuga dal Senegal a Taranto : 'Gli italiani? Mi avete salvato e accolto - ma il Viaggio non è una pacchia' : "Quella sera ho guardato mia mamma negli occhi e le ho detto: se non ti chiamo vuol dire che sono morto . E' l'ultima volta che l'ho vista, poi sono scappato". Sarr Doudou, 29 anni , non è morto in ...

Ferragosto - 6 italiani su 10 in Viaggio : 17.05 Il 57% degli italiani non resta a casa per Ferragosto, ma ha deciso di mettersi in viaggio per raggiungere parenti e amici in vacanza o per una semplice gita. Lo evidenzia un'indagine Coldiretti/Ixe. Solo per poco meno di un italiano su 4 (il 19%) il Ferragosto è un giorno come gli altri, mentre il 24% coglie l' occasione per stare a casa e riposare. La meta più gettonata per chi parte è il mare (62%), seguita da città d'arte, parchi, ...

Esodo : Coldiretti/Ixè - 6 italiani su 10 in Viaggio per Ferragosto : Quasi sei italiani su dieci , 57%, non restano a casa per Ferragosto e hanno deciso di mettersi in viaggio per raggiungere parenti/amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per ...

Esodo - Coldiretti/Ixè : 6 italiani su 10 in Viaggio per ferragosto : Quasi sei italiani su dieci (57%) non restano a casa per ferragosto e hanno deciso di mettersi in viaggio per raggiungere parenti/amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione del weekend da bollino nero sulle strade italiane per le partenze del “capodanno” dell’estate. La stragrande maggioranza degli italiani – sottolinea la ...

Sei italiani su 10 sono in Viaggio per Ferragosto : Roma, 11 ago., askanews, - Quasi sei italiani su dieci, 57%, non restano a casa per Ferragosto e hanno deciso di mettersi in viaggio per raggiungere parenti o amici, andare in vacanza al mare, in ...

Ibrahim e il Viaggio al contrario in Africa : 'Ai miei fratelli dico - non venite in Italia' : In un periodo in cui l'immigrazione dall'Africa verso l'Europa è uno dei temi più scottanti [VIDEO] nell'ambito socio-politico, fa certamente notizia la decisione di Ibrahim Coulibaly, il quale ha deciso di effettuare un viaggio al contrario, lasciando l'Italia per giungere nel continente Africano per informare i suoi connazionali sulle condizioni difficili in cui versano i migranti nei vari Paesi europei. Il trentaduenne è un mediatore ...