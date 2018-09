Vettel vola | Ferrari davanti a Monza Camilleri | Un gioiello che brilla

F1 - Gp del Beglio : Vettel vola nelle Fp3 di Spa - segue Raikkonen : F1, Belgian Gp di Spa: le Ferrari hanno messo in mostra tutto il loro potenziale sulla pista belga, segue Hamilton F1, Belgian Gp di Spa, si sono concluse da pochi minuti le prove libere, condizionate dall’incidente tra Bottas e Vandoorne. Ottima prova da parte delle Ferrari che si dimostrano molto competitive in Belgio, posizionandosi nei primi due posti delle prove libere 3 di stamane. A seguire le Mercedes, anche se va ricordato ...

F1 - GP Ungheria 2018 : Sebastian Vettel vola anche nella FP3 davanti a Bottas e Raikkonen - Hamilton e Red Bull in difficoltà : Sebastian Vettel è risultato il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria di Formula Uno 2018 . Sul tracciato dell’Hungaroring, con temperature di poco sotto i 30°, ed oltre il 50° per quanto riguarda l’asfalto, il tedesco ha chiuso il turno con il tempo di 1:16.170, distanziando Valtteri Bottas (Mercedes) di 59 millesimi. Il finlandese è sembrato l’unico reale avversario del ferrarista in ...

F1 - GP Ungheria 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Sebastian Vettel vola in vetta! Red Bull in scia - Mercedes in difficoltà : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha piazzato un notevole 1:16.834 su gomma ultrasoft, ruggendo nei confronti dei suoi grandi rivali a parità di gomma: Max Verstappen è a 7 centesimi, Dani Ricciardo a due decimi. Le Red Bull sembrano essere l’avversaria più importante delle Rosse, anche in termini di passo gara mentre le Mercedes hanno ...