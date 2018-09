Vespa elettrica | Piaggio inizia la produzione

Vespa - al via a settembre la produzione della versione elettrica. Prenotabile da inizio ottobre solo on line : MILANO - Il gruppo Piaggio avvierà a settembre la produzione di Vespa elettrica. La declinazione elettrica dello scooter più famoso e amato al mondo nascerà nello stabilimento di...

Vespa elettrica - in vendita da ottobre (e sarà smart) : Inizierà a settembre la produzione di Vespa Elettrica ossia la versione dello storico scooter ora con propulsore a emissioni zero. A ottobre, i primi esemplari si potranno prenotare in esclusiva dalla piattaforma online. Ed è significativo che la produzione di Vespa Elettrica avverrà nello stabilimento di Pontedera in provincia di Pisa, dove proprio la prima Vespa nacque nella primavera del 1946. La piena commercializzazione di Vespa Elettrica ...