Verso i Mondiali | domani a Padova gli azzurri affrontano la Cina in amichevole

Diretta / Italia Cremona info streaming video tv - orario. Verso le qualificazioni mondiali (scrimmage basket) : Diretta Italia Cremona info streaming video e tv, orario e risultato live delal partita amichevole, scrimmage per la Nazionale di basket oggi a Carisolo(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:55:00 GMT)

Volley - Verso i Mondiali 2018 : l'Italia maschile al primo test match con la Cina : Proprio a cavallo tra le due gare verranno resi nomi i nomi dei 14 atleti che prenderanno poi parte ai Campionati del Mondo. A presentare il doppio impegno è Filippo Lanza: " E' arrivato finalmente ...

Volley – Verso i Mondiali 2018 : l’Italia maschile al primo test match con la Cina : Per la Nazionale maschile domenica il primo test match con la Cina La Nazionale Italiana continua così la sua marcia di avviCinamento all’evento sportivo tanto atteso dai fan della pallavolo e non solo. Gli oltre 70mila tagliandi venduti per assistere alle partite dei Mondiali rappresentano il miglior biglietto da visita per un evento prestigioso che torna nel nostro Paese a otto anni di distanza (2010 altra edizione maschile in Italia, ...

Pallavolo – Verso i Mondiali 2018 : tutto esaurito per la prima amichevole dell’Italia maschile a Padova : Sold out per la prima amichevole a Padova, biglietti ancora disponibili a Siena A meno di due settimane dalla sfida inaugurale di Roma contro il Giappone (19.30), l’attesa per il Mondiale è già alle stelle. Se per la gara d’esordio al Foro italico i tagliandi sono già terminati da tempo, anche per i due test-mach contro la Cina, in programma a Padova il 2 settembre (ore 18.00) e a Siena il 6 settembre (ore 18.00), prosegue la caccia al ...

Volley femminile - l’Italia preoccupa Verso i Mondiali? Tre sconfitte consecutive e un gioco da ritrovare : Tre sconfitte in tre giorni, soltanto due set raccolti e segnali poco incoraggianti a un mese dall’inizio dei Mondiali 2018 di Volley femminile. Questi i numeri dell’Italia impegnata alla Gloria Cup, torneo amichevole in preparazione alla rassegna iridata: in Turchia la nostra Nazionale è stata battuta nettamente dalla Russia, dall’Azerbaijan e dalle padrone di casa non riuscendo praticamente mai a mettere in mostra un gioco ...

Volley femminile - Gloria Cup 2018 : Italia sconfitta dalla Turchia - torna Egonu ma non basta. Pessimi segnali Verso i Mondiali : Arriva la terza sconfitta consecutiva per l’Italia alla Gloria Cup, torneo in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. Le azzurre, dopo aver perso contro Russia e Azerbaijan, cedono anche contro la Turchia per 3-1 (23-25; 25-22; 25-18; 25-21). Le ragazze di Giovanni Guidetti, che giocavano di fronte al proprio pubblico di Belek, sono riuscite ad avere la meglio sulla formazione di Davide ...

Volley - l’Italia prosegue il lavoro Verso i Mondiali : gli azzurri convocati per il collegiale di fine agosto : L’Italia prosegue la propria marcia di avvicinamento ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno proprio nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale è attesa dall’ultimo periodo di lavoro e lunedì 27 agosto inizierà la sesta settimana di collegiale, sempre a Cavalese (Trento): questo blocco di allenamenti condurrà all’amichevole contro la Cina che giocheremo domenica 2 settembre a ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : per il K4 500 metri maschile una tappa Verso Tokyo 2020 : Nicola Ripamonti – Alessandro Gnecchi – Andrea Schera – Edoardo Chierini: dopo cambi, prove, e doppie formazioni per esperimenti vari in Coppa del Mondo, ecco la formazione iridata dell’Italia del K4 500 metri maschile, specialità che a Tokyo 2020 farà il suo esordio alle Olimpiadi. Da Rio molte cose sono cambiate: molti atleti sono passati dai mille metri ai cinquecento, e così la concorrenza si presenterà molto ...

Volley femminile - le convocate dell’Italia per la Gloria Cup. Le azzurre viaggiano Verso i Mondiali : L’Italia prosegue in maniera intensa la marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. La nostra Nazionale, reduce dalle Rabobank Super Series, si appresta a disputare un nuovo torneo amichevole: dal 23 al 25 agosto le azzurre saranno infatti protagoniste a Belek (Tuchia) dove affronteranno le padrone di casa, la Russia e l’Azerbaijan. Le ragazze del CT Davide Mazzanti ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia riabbraccia Danilo Gallinari? Il rientro dopo i litigi. Belinelli no - Datome e Melli Verso il sì : L’Italia si avvicina a grandi passi alle prossime partite di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket, due appuntamenti decisivi sulla strada che porta in Cina: il 14 settembre sfida alla Polonia a Bologna, tre giorni più tardi la trasferta di Debrecen contro l’Ungheria. La nostra Nazionale insegue un doppio successo che metterebbe una bella ipoteca sul pass per la rassegna iridata ma nelle ultime ore è arrivato il no di Marco ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Marco Belinelli Verso l’assenza contro Polonia e Ungheria : La notizia è rimbalzata dalle pagine dell’edizione odierna de Il Gazzettino e trova sempre maggiori conferme col passare delle ore: Marco Belinelli si sarebbe reso indisponibile a essere convocato per le due gare della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 che l’Italia dovrà giocare il 14 settembre contro la Polonia e il 17 settembre in Ungheria. Belinelli, che ha firmato di recente un contratto biennale col ...

Vincenzo Nibali e l’operazione arcobaleno : tutti gli scenari. Volata da fenomeno Verso i Mondiali - Vuelta d’allenamento dopo l’operazione : Il conto alla rovescia verso la Vuelta di Spagna è ormai agli sgoccioli, mancano appena sei giorni all’inizio della terza grande corsa a tappe della stagione che scatterà sabato 25 agosto a Malaga con una cronometro. Tra i protagonisti in terra iberica ci sarà anche Vincenzo Nibali ma non per fare classifica generale: sembra strano non vedere lo Squalo in lotta per il simbolo del primato ma la caduta al Tour de France ha costretto il ...

Volley - l’Italia si lancia Verso i Mondiali in casa : quali azzurri convocati? Titolari certi - due ballottaggi per completare la rosa : Mancano tre settimane all’esordio dell’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno proprio nel nostro Paese. Domenica 9 settembre gli azzurri scenderanno in campo al Foro Italico di Roma per affrontare il Giappone nel match inaugurale della rassegna iridata: sotto le stelle della capitale, la Nazionale sarà sostenuta da 10mila spettatori in una notte che speriamo diventi magica e che sia l’inizio di una ...

Volley femminile - l’Italia viaggia Verso i Mondiali : quali azzurre convocate? Titolari definite - riserve da scegliere. Si aspetta Caterina Bosetti : L’Italia sta lavorando duramente in vista dei Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. La nostra Nazionale sta affrontando una serie di collegiali e di partite amichevoli proprio per farsi trovare preparata in vista della rassegna iridata dove ci presenteremo da outsider con la speranza di ottenere un risultato importante. Davide Mazzanti ha diffuso la prima lista di 22 giocatrici tra cui dovrà decidere ...