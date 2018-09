Verona | pulisce il marciapiede Ma i vigili urbani lo multano per accattonaggio

ilfattoquotidiano

: Immigrato pulisce la strada dai rifiuti: multato - Corriere : Immigrato pulisce la strada dai rifiuti: multato - HuffPostItalia : Migrante pulisce la strada a Verona, multato - gattoclaudio : Immigrato pulisce la strada: multato -

(Di sabato 1 settembre 2018) Puliva i marciapiedi nel centro dicon spazzolone e paletta, ma un migrante proveniente dalla Nigeria, 29 anni, è stato multato di 100 euro dalla Polizia municipale perperché al suo fianco è stato trovato un bicchiere di plastica per la raccolta delle offerte dei passanti. L’episodio, riferito dai giornali locali, è avvenuto diversi giorni fa in una via del centro ed è stato denunciato nelle scorse ore da Giovanni Gabanizza, storico leader di Sinistra Italiana che abita proprio in quella zona. “La motivazione della multa riguarda il fatto che avrebbe impedito l’accesso al– spiega Gabanizza – e svolto azioni di, ma sono pronto a testimoniare con altri residenti che l’uomo non ostruiva un bel niente”. Quanto ai soldi, aggiunge, il migrante “aveva solo posto un cartoncino piegato e appoggiato al muro per ...