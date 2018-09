Venezia 75 | Luca Guadagnino | Suspiria un film su donne potenti

SUSPIRIA/ Video - il remake di Luca Guadagnino in proiezione al Festival del Cinema di Venezia : SUSPIRIA di Luca Guadagnino è tra i film più attesi della 75esima edizione del Festival del Cinema . A Venezia , oggi, verrà presentato in doppia proiezione .(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 14:06:00 GMT)

FESTIVAL DEL CINEMA DI Venezia / Foto e programma - è il giorno di 'Suspiria' di Luca Guadagnino : Al FESTIVAL del CINEMA di VENEZIA c'è Suspiria, in doppia proiezione alle 19.15 e alle 20. Per Luca Guadagnino è "un nuovo esordio". Il programma completo.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 10:02:00 GMT)

Festival di Venezia 2018 - Tilda Swinton : “Io e Luca Guadagnino posseduti da Suspiria” : “Quando ho conosciuto Guadagnino, nel ’96, avevo già visto Suspiria di Dario Argento. La prima volta era stato ai tempi dell’Università, all’Arts Cinema di Cambridge. Ma non avevo mai incontrato nessuno, prima, con cui condividere il mio entusiasmo come lo condivido con lui. Luca è sempre stato come posseduto dall’idea di Suspiria. In tutti i nostri progetti e sogni a lungo termine, Suspiria è sempre stato lì, sotto ad ogni cosa, un ...