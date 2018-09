Venezia 75 | Guadagnino presenta ' Suspiria' | primo film italiano in gara

FESTIVAL DEL CINEMA DI Venezia/ Foto e programma : paura e brividi con Guadagnino : Al FESTIVAL del CINEMA di VENEZIA c'è Suspiria, in doppia proiezione alle 19.15 e alle 20. Per Luca Guadagnino è "un nuovo esordio". Il programma completo.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 20:37:00 GMT)

Festival di Venezia 2018 - lo scioccante Suspiria di Guadagnino è ambizioso e di difficile codifica. Che ne penserà Dario Argento? : Tremate, tremate, le streghe son tornate. Suspiria, l’incubo cinematografico di Luca Guadagnino, sciocca Venezia 75. Già si sapeva, ma è utile ribadirlo. Protagoniste di Suspiria versione Guadagnino, e versione Argento, sono delle signore streghe. Chiaro, non quelle con il pentolone e le code di ramarro sul fuoco. Bensì le insegnanti del prestigioso istituto di danza berlinese Markos che nel 1977 accolgono come nuova promettente allieva ...

Venezia 75 - Guadagnino strega il Lido con 'Suspiria' : 'Il mio è un film su donne potenti' : Avevo sei anni quando è uscito il film e mi ricordo un po' quell'atmosfera politica che si avverte chiaramente nel film di Argento, fatto come il rapimento di Moro e soprattutto la violenza che c'era ...

Suspiria/ Video - Luca Guadagnino : "volevo rivivere le emozioni provate a 14 anni" (Venezia 75) : Suspiria di Luca Guadagnino è tra i film più attesi della 75esima edizione del Festival del Cinema. A Venezia, oggi, verrà presentato in doppia proiezione.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 16:56:00 GMT)

Festival di Venezia 2018 - Dakota Johnson e Tilda Swinton al Lido con Luca Guadagnino : è il giorno di “Suspiria” : Sabato da brividi al Lido di Venezia. Sotto una pioggia che da venerdì ha dato solo alcuni momenti di tregua (senza impedire a Lady Gaga un red carpet spettacolare davanti alla Sala Grande e un saluto agli spettatori anche nella successiva proiezione al Palabiennale), arriva oggi alla 75esima Mostra del Cinema il primo film italiano in concorso, Suspiria di Luca Guadagnino, che, più che un remake del classico horror firmato da Dario ...

'Suspiria' - il super cast di Guadagnino approda a Venezia : Agenzia Vista, Venezia, 01 settembre 2018 Guadagnino che presenta a Venezia 'Suspiria' il remake della celebre pellicola di Dario Argento del 1977. A recitare, Dakota Johnson, Tilda...

SUSPIRIA/ Video - il remake di Luca Guadagnino in proiezione al Festival del Cinema di Venezia : SUSPIRIA di Luca Guadagnino è tra i film più attesi della 75esima edizione del Festival del Cinema. A Venezia, oggi, verrà presentato in doppia proiezione.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 14:06:00 GMT)

FESTIVAL DEL CINEMA DI Venezia/ Foto e programma - è il giorno di 'Suspiria' di Luca Guadagnino : Al FESTIVAL del CINEMA di VENEZIA c'è Suspiria, in doppia proiezione alle 19.15 e alle 20. Per Luca Guadagnino è "un nuovo esordio". Il programma completo.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 10:02:00 GMT)

Festival di Venezia 2018 - Tilda Swinton : “Io e Luca Guadagnino posseduti da Suspiria” : “Quando ho conosciuto Guadagnino, nel ’96, avevo già visto Suspiria di Dario Argento. La prima volta era stato ai tempi dell’Università, all’Arts Cinema di Cambridge. Ma non avevo mai incontrato nessuno, prima, con cui condividere il mio entusiasmo come lo condivido con lui. Luca è sempre stato come posseduto dall’idea di Suspiria. In tutti i nostri progetti e sogni a lungo termine, Suspiria è sempre stato lì, sotto ad ogni cosa, un ...

Venezia 75. Perché Suspiria di Guadagnino non sarà solo un remake : «Non chiamatelo remake», suggerisce Luca Guadagnino a proposito del suo Suspiria. Lui lo definisce piuttosto «un omaggio» alle emozioni che gli procurò l’originale di Dario Argento. «Ogni film che faccio è un passo tra i miei sogni di ragazzo. Ho visto il poster di Suspiria quando avevo undici anni e il film quando ne avevo quattordici, mi colpì duramente. Iniziai da subito a immaginarne una mia versione». Gli si può credere: l’horror del 1977, ...

Di Guadagnino - Martone e Minervini i tre film italiani in concorso alla Mostra del cinema di Venezia : ' Suspiria ' di Luca Guadagnino, ' Capri - Revolution ' di Mario Martone e ' What you gonna do when the world's on fire ' di Roberto Minervini sono i tre film italiani in concorso alla 75esima ...