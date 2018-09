Vela – Nacra 17 | Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei campioni del mondo giovanili a

Vela : U17 Nacra - Ugolini-Giubilei d'oro : ANSA, - ROMA, 1 SET - Il team azzurro Nacra 17 Under 23, catamarano olimpico a equipaggio misto,, formato da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, Compagnia della Vela Roma-Compagnia della Vela ...

Vela - Andrea Spagnolli e Giulia Fava conquistano il titolo di vice Campioni Europei per la classe Nacra 15 : La coppia azzurra conquista la medaglia d’argento ai Campionati Europei Nacra 15 di Gravedona Andrea Spagnolli e Giulia Fava (FV Malcesine/ AV Civitavecchia) sono vice Campioni Europei per la classe Nacra 15. L’evento per l’assegnazione del titolo continentale si è appena concluso a Gravedona (Como) presso l’AVAL-CDV Centro Vela Alto Lario. I due azzurri sono preceduti in classifica dall’equipaggio belga ...

Vela : Mondiali - oro Italia classe Nacra17 : Tita-Banti erano in testa già prima delle regate conclusive, e oggi hanno mantenuto il comando diventando campioni del mondo.

Vela – Impresa storica per Ruggero Tita e Caterina Banti : i due italiani sono campioni del mondo Nacra 17 : Ruggero Tita e Caterina Banti sono campioni del mondo Nacra 17. Sei sono le classi qualificate per L’Italia a aTokyo 2020 L’impegnativa settimana del Campionato del mondo a classi unificate di Aarhus, in Danimarca si è conclusa con la vittoria del titolo iridato per Ruggero Tita e Caterina Banti (SV Guardia di Finanza – CC Aniene), che si aggiunge al titolo Europeo vinto un mese fa e a quello italiano conquistato a marzo: è ...

Mondiali Vela : Italia sogna oro Nacra17 : ANSA, - AARHUS, DANIMARCA,, 11 AGO - L'Italia sogna un oro mondiale nella vela. Domani, nell'ultima giornata di regate iridate in Danimarca, le ultime tre 'Medal Race', ci saranno sei equipaggi ...

Vela – Aarhus World Championship 2018 : splendida partenza dei Nacra 17 e dell’RS : X : Aarhus World Championship 2018: partono alla grande i Nacra 17 e l’RS:X maschili con gli azzurri in testa, bene anche le ragazze della tavola Nella quarta giornata di regate ad Aarhus, in Danimarca per i Campionati del Mondo a classi unificate, dove si assegnano ben il 40% dei posti qualifica per Nazione per Tokyo 2020, sono scesi in acqua per le prime prove anche gli RS:X maschili e femminili, i Nacra 17 e i Kiteboard. La squadra ...

Vela – Europei Nacra 17 - Tita e Banti calano il bis : azzurri campioni : Ruggero Tita e Caterina Banti campioni Europei nei Nacra 17, replicando il successo dell’anno scorso. Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei campioni Europei Under 23 Ruggero Tita con Caterina Banti (SV Guardia di Finanza/CC Aniene) si riconfermano campioni Europei nella classe Nacra 17 a Gdynia in Polonia. Il team azzurro si riconferma in grande forma e ancora una volta – come già successo a Palma a marzo e a Hyeres per la World ...

Vela - Europei Gdynia 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti si confermano campioni d’Europa del Nacra 17! : Ruggero Tita e Caterina Banti si sono confermati campioni d’Europa a Gdynia, in Polonia, dove questa settimana si sono tenuti gli Europei delle classi Nacra 17, 49er e 49er FX. Si tratta del secondo titolo in due anni per i due azzurri della classe mista, che bissano così il successo di dodici mesi fa e si presentano da favoritissimi ai prossimi Mondiali di Aarhus (dal 30 luglio al 12 agosto). Tita e Banti si sono aggiudicati la vittoria ...

Vela - Europei Gdynia 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti mantengono la prima posizione nel Nacra 17 - il meteo rallenta il programma dei 49er : Un’altra giornata difficile dal punto di vista meteorologico ha pesantemente condizionato il programma odierno degli Europei delle classi Nacra 17,49er e 49er FX, in corso di svolgimento a Gdynia in Polonia. La pioggia e la mancanza di vento non ha permesso il regolare svolgimento delle regate previste, infatti si sono disputate solo due prove dei Nacra 17 ed una dei 49er. Tra i Nacra 17 si sono svolte la terza e la quarta regata di ...

Vela - Europei Gdynia 2018 : niente regate per i Nacra 17. Il meteo condiziona la giornata dei 49er : giornata insidiosa oggi a Gdynia in Polonia, dove si sta svolgendo il Campionato Europeo delle classi Nacra 17, 49er e 49er FX. Gli unici a portare a termine il programma sono stati i 49er, una sola prova per le ragazze dell’FX e abbandonato l’unico tentativo di partenza per il duo misto. Il vento, da debole con una fastidiosa onda, è cessato del tutto nel pomeriggio. Resta invariata, dunque, la classifica del Nacra 17, con tre barche europee a ...

Vela - iniziate in Polonia le regate del Campionato Europeo delle classi 49er - 49erFX - and Nacra 17 : Tutti i risultati delle regate del Campionato Europeo delle classi 49er, 49erFX, and Nacra 17 scattate ieri Grande attività a Gdynia, in Polonia, dove ieri, poco dopo il termine del Campionato del Mondo Laser U21, sono iniziate le regate del Campionato Europeo delle classi 49er, 49erFX, and Nacra 17. Con 92 partecipanti nella classe 49er, 44 per le ragazze del 49er FX e 51 nei Nacra 17, ed il livello presente in acqua, il Campionato parte ...