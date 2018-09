Vela | la prima giornata dei Campionati Italiani Giovanili 2018 condizionata dal meteo

Il pompiere che soccorse Diana ha riVelato le sue ultime parole - pronunciate prima della morte : Nella notte del 31 agosto 1997, moriva a Parigi Diana Spencer. Dopo l'incidente che le sarebbe stato fatale, a soccorrerla tra le lamiere è stato un pompiere che oggi, a 21 anni di distanza dalla scomparsa della principessa del popolo, ha rivelato le ultime parole pronunciate da Lady D."Mio Dio, cosa è successo?", ha dichiarato Diana al sergente Xavier Gourmelon, prima di perdere i sensi. La reale è stata poi portata ...

Fedez fa una riVelazione su Chiara Ferragni prima del matrimonio : Chiara Ferragni e Fedez: lui fa una diChiarazione prima del matrimonio Sabato primo Settembre, come tutti sapranno ormai a menadito, Fedez e Chiara Ferragni convoleranno a nozze in quel di Noto. Ma prima di questo attesissimo evento il popolare rapper ha fatto una clamorosa rivelazione, che ha già fatto molto discutere i tantissimi supporter. Cosa ha detto? Fedez ieri sera, al suo concerto a Budoni in Sardegna, ha svelato quanto segue: ...

Renault sVela Arkana al Salone Internazionale dell’Auto di Mosca 2018 : anteprima mondiale della show car : anteprima mondiale: la show car Renautl Arkana svelata al Salone Internazionale dell’Auto di Mosca 2018. La show car Renault Arkana è un coupé-crossover unico nel suo genere, che coniuga l ‘eleganza di una berlina e la robustezza di un SUV Renault svela la sua show car Arkana in anteprima mondiale al Salone Internazionale dell’Auto di Mosca, un coupé-crossover inedito che annuncia l’arrivo di un veicolo destinato ai mercati ...

Vela – Coppa PrimaVela 2018 : i vincitori : Un suggestiva premiazione al tramonto ha sancito la fine della Coppa PrimaVela Sole e brezza termica, proprio oggi, nell’ultima giornata di regate, Viareggio ha offerto ai giovanissimi velisti della Coppa PrimaVela le condizioni più tipiche della Versilia, così che l’esercito degli oltre 300 ragazzini ha potuto concludere tutte le prove in programma. Scesi in acqua intorno alle 12,30 sono partiti poco dopo le 13 con vento leggero sui ...

Vela – Meeting Nazionale scuole per la seconda volta alla Coppa PrimaVela : Il Meeting Nazionale scuole Vela per la seconda volta alla Coppa PrimaVela A Viareggio, sulla spiaggia dei Bagni Flora adiacente il Club Nautico Versilia, base logistica della Coppa PrimaVela, sventolano alla mattina le quaranta vele che vengono armate su altrettanti Optimist da ragazzini provenienti da ogni zona d’Italia che non hanno ancora l’età per partecipare all’evento agonistico Nazionale. In questo nuovo quadriennio olimpico la ...

Coppa PrimaVela 2018 – Tante prove per Optimist - O’Pen Bic e Techno 293 : Coppa Primavela 2018: splendida giornata con tre prove per Optimist e O’pen Bic e quattro per i Techno 293 Una splendida giornata di vela per gli oltre 300 piccoli velisti giunti a Viareggio da ogni area d’Italia per partecipare alla Coppa Primavela 2018, la competizione più imporTante dell’anno della Federazione Italiana Vela per Optimist, O’Pen Bic e Techno 293, per gli atleti in erba nati dal 2006 al 2009. Al suono del segnale di ...

Ferrari sVela la 488 Pista Spider in anteprima mondiale a Pebble Beach : La nuova fuoriserie del Cavallino Rampante è stata svelata al pubblico del celebre Concorso d'Eleganza di Pebble Beach

“Mi ha cambiato la vita”. Maria De Filippi - lo riVela per la prima volta. Dieta e allenamento - merito di Belen : Maurizio Costanzo, Belen Rodriguez e Maria De Filippi. Un triangolo che nel corso dell’ultima settimana ha fatto molto parlare i rotocalchi. La showgirl argentina, infatti, è stata condannata dal Tribunale ordinario di Milano per diffamazione e a pagare le spese processuali ai danni di Riccardo Signoretti, direttore del settimanale di gossip Nuovo. Belen Rodriguez paga ‘a caro prezzo’ le dure parole con cui ha risposto a ...

I boss dei mondi di Kingdom Hearts 3 non saranno riVelati prima del lancio : Kingdom Hearts 3 è uno dei titoli che Square Enix ha portato con sé alla Gamescom 2018. Mentre all'evento il community manager di Square Enix Europe, Sunil Godhania, ha presentato una sezione del gioco a IGN, in questa occasione ha parlato anche di alcuni nuovi dettagli.Tra le nuove informazioni che sono emerse, Godhania ha parlato brevemente dei boss finali di ciascuno dei mondi di Kingdom Hearts 3. Secondo il community manager, Square Enix ha ...

Coppa PrimaVela 2018 – Quasi trecento Optimist alla prima regata : Coppa primavela 2018: prima regata per i Quasi trecento Optimist prima giornata di regate a Viareggio per la 33esima Coppa primavela, l’appuntamento di grande successo della Federazione Italiana Vela che coinvolge i velisti in erba di tutte le zone del Paese. Una giornata iniziata con sole e senza vento e i giovani velisti che si sono divertiti a terra sulle banchine del Club Nautico Versilia: ping pong, tiro con l’arco, calcio balilla, ...

Vela – Ieri la cerimonia d’apertura della Coppa PrimaVela 2018 : oggi le prime regate : Coppa PrimaVela 2018: Ieri sera la cerimonia d’apertura, oggi le prime regate Con la sfilata dei ragazzi in rappresentanza di tutte le zone FIV e l’alzabandiera di Ieri sera, è ufficialmente partita la 33esima edizione della Coppa PrimaVela a Viareggio. oggi alle 13 scendono in acqua i giovanissimi velisti selezionati delle classi Optimist, Techno 293 OD, O’Pen BIC sui tre campi di regata posizionati nell’area antistante ...

Temptation Island Vip / Coppie e anticipazioni : le riVelazioni di Valeria Marini prima della partenza : Temptation Island Vip, Coppie e news. Cast in partenza: Valeria Marini parla del rapporto con Patrick Baldassarri prima dell'inizio di questa nuova avventura(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 04:05:00 GMT)

Kate Middleton sVela la sua reazione la prima volta che ha incontrato William : Nessuna donna dimentica il primo incontro con l’uomo della sua vita e lo stesso vale per Kate Middleton, che in una recente intervista ha ricordato il momento in cui vide per la prima volta William. Come è noto a tutti, il duca e la duchessa di Cambridge si sono conosciuti nel 2001, quando entrambi frequentavano l’Università di St Andrews, in Scozia. A presentare William a Kate furono alcuni amici in comune, che proposero da subito ...

F1 - le riVelazioni di Kubica : “non posso più guidare come prima - devo sottostare ad alcune limitazioni fisiche” : Il pilota polacco ha parlato delle sue condizioni fisiche, rivelando di non poter guidare più come una volta dopo l’incidente al Rally di Andora del 2011 Lo stile di guida è sempre lo stesso, il modo di metterlo in atto un po’ diverso. Robert Kubica non è più lo stesso da quando, nel febbraio del 2011, fu coinvolto in un terribile incidente nel Rally di Andora. PA/LaPresse Il polacco è tornato a guidare regolarmente adesso ...