Vanessa Marquez | ex attrice di E R | uccisa dalla polizia a Los Angeles

Vanessa Marquez morta - l’infermiera di E.R. uccisa dalla polizia a Pasadena. “Aveva una pistola ad aria compressa” : Aveva una pistola ad aria compressa che “sembrava vera”. Di fronte all’arma, un poliziotto ha aperto il fuoco e le ha sparato, uccidendola. E’ morta così nella sua casa di Pasadena Vanessa Marquez, attrice nota per aver interpretato il ruolo dell’infermiera Wendy Goldman nelle stagioni dal 1994 al 1997 della seria E.R.. La polizia ha raccontato di averla trovata in preda alle convulsioni. Secondo una prima ricostruzione ...

