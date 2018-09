Valle Vigezzo | muore giovane escursionista

In Valle Vigezzo un weekend di festa con gli spazzacamini da tutto il mondo : Non solo dall'Italia ma anche dall'Uruguay, dalla Russia, dagli Stati Uniti e dal Giappone. Hanno viaggiato da tutto il mondo gli 'uomini neri' per essere presenti questo oggi , 1 settembre, , domani e anche lunedì alla 37ª edizione del raduno internazionale degli spazzacamini . Domani la giornata più attesa a ...

Piemonte : alla scoperta della civiltà alpina nel Polo museale UniversiCà di Druogno in Valle Vigezzo : Entrare in un’antica osteria montana, fermarsi in una stazione virtuale della ferrovia Vigezzina, scoprire la giornata dei boscaioli, camminare su un ruscello interattivo in mezzo ai canti delle lavandaie. Sono alcune delle esperienze multimediali che il Polo museale UniversiCà di Druogno (Vb) in Valle Vigezzo propone ai visitatori. Dal 7 luglio fino al 2 settembre 2018, sarà possibile visitare questo grande museo dedicato alla civiltà alpina e ...