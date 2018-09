Usa | Bush e Obama al funerale di McCaine | Trump gioca a golf

FUNERALI JOHN MCCAIN/ Usa - l'addio a Washington : Trump grande assente isterico - elogi funebri di Obama e Bush : FUNERALI JOHN MCCAIN , Usa: l'addio al senatore repubblicano a Washington senza Trump , grande assente non invitato alle esequie. Gli elogi funebri richiesti espressamente a Obama e Bush Jr.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 17:13:00 GMT)

JOHN MCCAIN - MORTO L’ANTI-TRUMP/ Usa ultime notizie : “al mio funerale parlino Obama e Bush” : JOHN MCCAIN è MORTO di cancro, addio al senatore Usa: ultime notizie , il cordoglio di Trump e Obama . Ma il veterano del Vietnam disse: "Non voglio Donald al funerale "(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 16:45:00 GMT)

AccUsato omicidio medico Bush : suicida : 01.56 Si è tolto la vita Joseph James Pappas, l'uomo Accusato di avere ucciso il dottor Mark Hausknecht, ex cardiologo dell'ex presidente americano George H.W. Bush. Pappas, 62 anni, aveva ucciso Hausknecht il 20 luglio scorso molto probabilmente -secondo la polizia, riporta la Cnn- per vendicarsi della morte della mamma 69enne durante un intervento chirurgico eseguito 21 anni anni fa dal cardiologo. Individuato e circondato dalla polizia a ...