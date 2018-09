US Open – Serena Williams vince il derby in famiglia | sconfitta la sorella Venus in

VIDEO Serena Williams-Venus Williams - US Open 2018 : gli highlights e la sintesi della partita : C’era grandissima attesa per il derby tra le sorelle Williams al terzo turno degli US Open. Alla fine si è imposta Serena con un perentorio 6-1 6-2 ai danni di Venus. Una prestazione di forza della ex numero uno del mondo, che vuole assolutamente conquistare il suo primo Slam da mamma e lo vuole fare proprio davanti ai suoi tifosi. Qui di seguito gli highlights del match. GLI highlights DI Serena Williams VS VENUS ...

US Open 2018 : i risultati di venerdì 31 agosto del tabellone femminile. Serena domina il derby Williams - Stephens batte Azarenka : Primi match di terzo turno nel tabellone femminile agli US Open. C’era grande attesa per il derby tra le sorelle Williams, ma la partita ha visto una sola protagonista. Serena ha dominato, superando con un perentorio 6-1 6-2 Venus dopo solo un’ora e tredici minuti di gioco. Una prova di forza schiacciante dell’ex numero uno del mondo, che ora negli ottavi affronterà l’estone Kaia Kanepi che ha superato la svedese ...

Us Open : avanza Serena Williams. Clamoroso ko per la Muguruza : 12, è stata sconfitta dalla numero 202 del mondo, la ceca Karolina Muchova, che si è imposta per 3-6, 6-4, 6-4, dopo 2h27' di gioco. Avanti anche l'australiana Ashleigh Barty, che ha battuto 7-5, 6-3 ...

US Open - Stephens ok penando. Ora Murray. Notte con Rafa e Serena : Il canadese, numero 24 del mondo e 25 del seeding, ha sconfitto oggi il francese Gilles Simon, 40 del ranking Atp, col punteggio di 6-3 6-4 6-4. Eliminato invece il greco Sergi Tsitsipas, numero 15 ...

Us Open - criticata per la tutina in campo : Serena Williams si presenta in tutù : «Puoi togliere a un supereroe la sua tuta, ma non puoi togliergli i suoi super poteri». È la risposta di Nike alle critiche avanzate da Bernard Giudicelli - presidente della Federtennis francese - ...

Il tutù di Serena Williams agli US Open 2018 è un messaggio a tutte le mamme : agli US Open 2018, con il suo tutù nero svolazzante e la sua aderentissima maglia monospalla, Serena Williams ha regalato un invincibile assolo in cui ha sfoderato tutta la sua femminilità. Così, danzando con la sua racchetta tra le mani, la Venere in Gonnella ha dato il benservito all'avversaria polacca Magda Linette in un 6-4 6-0 finale.Dal look della tennista non sono rimasti colpiti solo gli sportivi: il suo tutù, ...

US Open 2018 : Rafael Nadal - Serena Williams e Murray le stelle - Camila Giorgi cerca l’impresa contro Venus Williams : Terza giornata di incontri a New York (Stati Uniti) degli US Open 2018 di tennis, ultimo Slam della stagione sul cemento di Flushing Meadows. In programma gli incontri della parte alta dei tabelloni (maschile e femminile) e spettacolo che non mancherà di certo. Nadal, Serena Williams E Murray LE VEDETTE – Sull’Arthur Ashe la campionessa in carica Sloane Stephens (testa di serie n.3) darà il via alle danze contro l’ucraina ...

Serena Williams a 9 anni si allena con il padre per i futuri trionfi di Us Open : Serena Williams e Nike hanno lanciato un video inedito, che mostra Serena a 9 anni durante un allenamento sul campo da tennis con il padre. Le immagini si alternano con quelle della tennista, già ...

US Open - avanzano Lorenzi - Sonego e Seppi. Nadal e Serena Williams ok : Poker di vittorie fallito di un soffio: è questo il bilancio azzurro al maschile della prima giornata degli US Open maschili, quarto ed ultimo Slam della stagione in corso sul cemento di Flushing ...

VIDEO US Open 2018 - gli highlights di lunedì 27 agosto. Avanzano Nadal e Wawrinka - bene Serena Williams. Fuori la n.1 Halep : Non sono mancate la soprese nella prima giornata degli US Open 2018. Il colpo di scena è arrivato nel match tra Simona Halep e Kaia Kanepi, con la numero uno del mondo subito eliminata. L’altra uscita pesante c’è stata nel torneo maschile con Grigor Dimitrov battuto da Stan Wawrinka. Tutta facile invece per Rafael Nadal, che passa il turno per il ritiro di David Ferrer. bene anche Serena Williams che supera Magda Linette. Andiamo quindi a ...

Us Open : Serena Williams - Stephens e Azarenka “passeggiano” : Us Open, le ‘padrone di casa’ Sloane Stephens, Venus e Serena Williams, hanno fatto la voce grossa nella notte di Flushing Meadows Us Open, primo turno abbastanza agevole per tre delle possibili favorite del torneo. Sul cemento di Flushing Meadows parte bene l’esperienza della padrona di casa Sloane Stephens, la quale sa bene che le aspettative sono molto alte per il proseguo delle due settimane di gare. L’americana ...