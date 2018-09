US Open – Pliskova soffre ma passa il turno | servono quasi 2 ore per domare Kenin

Us Open – Pliskova supera il turno - Makarova sorprende contro Goerges : la tedesca è fuori : Karolina Pliskova ed Ekaterina Makarova volano ai sedicesimi di finale, le due tenniste superano il secondo turno in scioltezza Karolina Pliskova in due set agli Us Open supera anche il secondo turno. Alla tennista ceca, contro Ana Bogdan, bastano due set per ottenere la vittoria del match. Con i parziali di 6-2, 6-3, Pliskova vola al terzo turno, proprio come Ekaterina Makarova. La tennista russa, numero 45 della classifica Wta, ha ...

Us Open - anche Pliskova e Sevastova passano al secondo turno : Pliskova e Sevastova superano il primo turno degli Us Open, crolla invece Agnieszka Radwanska sotto i colpi della Maria Pliskova e Sevastova a braccetto al secondo turno degli Us Open. La testa di serie numero 8 ha superato in due set la kazaka Diyas, non certo senza soffrire. Un 6-4 7-6 forse più duro di quanto ci saremmo aspettati alla vigilia dell’incontro. La Sevastova invece ha superato Donna Vekic, al termine di un incontro ...