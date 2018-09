Us Open - Nadal : che sofferenza con Khachanov - ottavi conquistati dopo una 'maratona' : NEW YORK - Quattro ore e ventitré minuti di lotta sull'Arthur Ashe Stadium per staccare il pass per gli ottavi di finale. È quanto ha dovuto impiegare Rafa Nadal , numero 1 del mondo e campione in carica agli US Open , a New York ha vinto anche nel 2010 e 2013, pure in quei casi da numero 1 del ranking,, per avere ragione di un Karen Khachanov in versione extralusso, 22 ace ...

Us Open - Nadal e Del Potro avanti : tutti i risultati del terzo turno : Per il canadese ci sarà il match agli ottavi contro un altro tennista molto alto e potente, vale a dire l'americano John Isner , n.11 del mondo, che ha sconfitto in quattro frazioni il serbo Dusan ...

US Open 2018 : la resistenza di Nadal - quelle occasioni perse da Khachanov - il quinto set di Anderson - il dominio di Serena Williams nel derby familiare : Una giornata così non se l’aspettava nessuno. La storia degli US Open 2018, forse, ha già regalato un match che si candida a diventare quello che gli americani chiamano “instant classic”, quello tra Rafael Nadal e Karen Khachanov, in buona parte anche per merito del russo. Quattro ore e 22 minuti: tante ne sono servite a Nadal per battere Khachanov. Il russo, però, ha le sue recriminazioni da fare: nel secondo set è stato prima ...

Us Open : Nadal soffre ma passa - oggi in campo Federer contro Kyrgios : Quello che c'è stato in campo ieri notte anche fra Rafa Nadal, n.1 del mondo, e il giovane russo Karen Khachanov, vinto con parecchi brividi in quattro set dallo spagnolo, che si è trovato sotto di ...

VIDEO Nadal-Khachanov - US Open 2018 : gli highlights e la sintesi della partita : Un autentico spettacolo quello sull’Arthur Ashe Stadium. Il n.1 del mondo Rafael Nadal ha dovuto tirar fuori le unghie per piegare il russo (n.26 del ranking) Karen Khachanov con il punteggio di 5-7 7-5 7-6 7-6 dopo 4 ore e 23 minuti di partita. Un match altamente spettacolare in cui entrambi i contendenti hanno tirato fuori i loro colpi migliori per centrare l’obiettivo. Lo score finale ha premiato Rafa ma il buon Karen merita ...

US Open 2018 : i risultati del tabellone maschile. Nadal e Anderson agli ottavi di finale ma che sofferenza! Avanzano Del Potro e Raonic : Inizia a delinearsi il quadro della situazione negli US Open 2018 di tennis. Nella serata/nottata italiana sono arrivati i primi risultati dei qualificati agli ottavi di finale del Major statunitense del tabellone maschile con grandi firme tra i protagonisti. Nadal E Anderson agli ottavi CON SOFFERENZA – Partiamo dal punto di riferimento per eccellenza, il n.1 del mondo Rafael Nadal, opposto al russo (n.26 ATP) Karen Khachanov. Il bilancio ...

US Open – Nadal soffre contro Khachanov! Maratona di 4 ore - poi il successo : Rafa Nadal soffre contro Kachanov, poi vince in rimonta: lo spagnolo si impone al quarto set dopo 4 ore di partita Sedicesimi di finale più complicati del previsto per Rafa Nadal. Il tennista numero 1 al mondo, nonché campione in carica agli US Open, ci ha messo oltre 4 ore a superare il russo Karen Khachanov, numero 26 al mondo. Match difficile per Nadal che si è troppo ad inseguire dopo il 5-7 del primo set. Nadal comunque è stato abile ...

Tennis Us Open - Stephens avanti - Nadal-Khachanov LIVE : Quando la partita è ripresa, la numero 3 del mondo ha vinto tre giochi di fila chiudendo i conti. Ora dovrà preoccuparsi della sorpresa belga Mertens, 22enne che ha proseguito nella sua settimana da ...

Agli Us Open è di nuovo sfida fra le sorelle Williams - Nadal incontra Khachanov : ... il suo miglior ranking di sempre - contro il n.55 John Millman, la grande sorpresa è venuta dall'eliminazione di Caroline Wozniacki, la numero 2 del mondo e la testa di serie più alta rimasta in ...

US Open 2018 : comincia il terzo turno. C’è la sfida in famiglia tra le Williams - in campo anche Nadal e Del Potro : Con la quinta giornata degli US Open, arrivano anche i terzi turni. Si giocheranno, in particolare, gli incontri delle parti alte dei tabelloni maschile e femminile, con la programmazione limitata a quattro campi. Per quanto riguarda le donne, sull’Arthur Ashe Stadium, la scena se la prende il derby in famiglia tra Serena e Venus Williams, inserito come primo match della sessione serale (notturna in Italia, visto che comincia alla nostra ...

US Open – Nadal vince e attacca : “giocare in queste condizioni non è salutare - inoltre gli spettatori rischiano di…” : Rafa Nadal riesce a superare Pospisil nonostante il grande caldo. Al termine del match il maiorchino si unisce alle proteste per il troppo caldo Nonostante il successo per 6-3 / 6-4 / 6-2 su Vasek Pospisil, Rafa Nadal non è apparso molto contento al termine del suo match degli US Open. Il motivo? Sempre lo stesso, il troppo caldo. Tanti tennisti si sono lamentati per le temperature che hanno sfiorato i 40 gradi, fra essi anche Rafa Nadal ...

US Open – Warning a Nadal - ma Rafa smaschera Pospisil : “time violation? Nessuno si è accorto che Vasek mi ha…” : Rafa Nadal chiarisce l’episodio del Warning per time violation assegnatogli dal giudice di sedia durante la sfida con Pospisil: nessuna perdita di tempo, colpa… dell’avversario Un inizio di US Open davvero ricco di polemiche ed episodi controversi. Dai tanti problemi legati al caldo, al ‘sexy Warning’ di Alizè Cornet, passando per l’infrazione di Verdasco che ha fatto infuriare Murray e infine il Warning ...

Tennis - Us Open : Nadal ok - Murray esce Muguruza ko - al 3° turno derby Williams : Prova del 9 superata anche per la estone Kaia Kanepi che, dopo la fragorosa eliminazione della numero 1 del mondo Simona Halep, ha battuto anche la svizzera Jil Teichmann per 6-4 6-3. Oggi Sul ...

Us Open : Nadal senza problemi contro Pospisil : TORINO - Rafa Nadal prosegue senza troppi problemi il proprio cammino verso la gloria, negli Us Open a New York. Il tennista spagnolo, che è anche campione in carica del torneo, ha spazzato via il ...