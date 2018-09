US Open – La prima maratona di Kevin Anderson | il tennista sudafricano supera Shapovalov

Golf – Cervino Open - Saracino e Pitoni in vetta dopo la prima giornata : dopo le prime diciotto buche, i due azzurri Saracino e Pitoni guidano la classifica insieme all’austriaco Baltl Andrea Saracino, Stefano Pitoni e l’austriaco Timon Baltl sono in testa con 61 colpi (-7) nel Cervino Open, 13° torneo dell’Alps Tour 2018 e sesto appuntamento stagionale dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private in svolgimento sul percorso del Golf Club Cervino (par 68). dopo il primo giro, i tre leader sono tallonati ...

Us Open – Caldo infernale - Leonardo Mayer attacca : “deve morire qualcuno prima di cambiare le regole?” : Leonardo Mayer attacca i vertici ITF a causa delle condizioni complicate, dovute al Caldo, nelle quali si sono giocate le prime partite degli US Open Caldo infernale agli US Open! L’estate americana é più torrida del solito e tanti tennisti si sono lamentati per le condizioni difficili, dovute al grande Caldo, nelle quali si sono giocati i match d’esordio. Leonardo Mayer si é lamentato molto, attaccando con parole dure i ...

US Open – Simona Halep - una sconfitta da record contro Kanepi : un primato che non le fa onore : Simona Halep ha firmato un record davvero poco onorevole dopo il ko agli US Open contro Kanepi: la tennista romena è stata la prima n°1 a perdere all’esordio nel torneo americano Neanche il tempo di iniziare che gli US Open hanno regalto subito il primo risultato inaspettato: Simona Halep, numero 1 al mondo, è stata eliminata al primo turno da Kanepi. La tennista romena, campionessa del Roland Garros in carica, ha guadagnato un primato ...

US Open 2018 : la prima giornata. Derby spagnolo per Nadal - super sfida Dimitrov-Wawrinka. In campo le sorelle Williams : Cominciano nel pomeriggio italiano (dalle 17.00) gli US Open 2018. Inizia, dunque, a New York l’ultimo Slam dell’anno e sarà subito una prima giornata molto interessante. Farà il suo esordio nel torneo il numero uno del mondo Rafael Nadal, che sarà protagonista del Derby spagnolo contro David Ferrer in chiusura di programma sull’Arthur Ashe Stadium. Ad aprire questo campo, però, sarà uno dei match più attesi di tutto il primo ...

WTA Montreal – Serena Williams dà forfait per ‘motivi personali’ : obiettivo Cincinnati prima degli US Open : Serena Williams ha annunciato il suo forfait dal WTA di Montreal: la tennista americana si è cancellata dal torneo canadese per ‘motivi personali’ Serena Williams annuncia il suo forfait dal WTA di Montreal. La tennista americana si è cancellata dal torneo canadese giustificando la sua assenza per ‘motivi personali’. Dopo la batosta subita a San Jose per mano di Johanna Konta, la tennista americana ha preferito ...

Open Arms - Palazzotto : “Salvini è un cialtrone - prima lancia accuse senza prove e poi tace” : Il deputato Erasmo Palazzotto, che ha partecipato alla missione di Open Arms, presenterà un'interpellanza per porre 10 domande al governo, e chiarire i punti oscuri delle operazioni di soccorse condotte dall'ong la mattina del 17 luglio, in cui è stata recuperata Josefa.Continua a leggere