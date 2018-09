Us Open - Kyrgios non fa paura | Federer lo spazza via

Diretta / Us Open 2018 Federer Kyrgios streaming video e tv : Keys avanza - Bertens eliminata! : Diretta Us Open 2018 streaming video e tv: a Flushing Meadows si completa il terzo turno, che oggi vedrà in campo sia Roger Federer sia Novak Djokovic (1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 20:16:00 GMT)

DIRETTA / Us Open 2018 Federer Kyrgios streaming video e tv : via alle prime partite! : DIRETTA Us Open 2018 streaming video e tv: a Flushing Meadows si completa il terzo turno, che oggi vedrà in campo sia Roger Federer sia Novak Djokovic (1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 16:54:00 GMT)

Diretta / Us Open 2018 Federer Kyrgios streaming video e tv. Il flop degli italiani a New York : Diretta Us Open 2018 streaming video e tv: a Flushing Meadows si completa il terzo turno, che oggi vedrà in campo sia Roger Federer sia Novak Djokovic (1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 15:43:00 GMT)

Federer-Kyrgios - spettacolo all'Us Open : L'australiano, quando è in giornata, vale i primo 5 del mondo. Quando non lo è capace di litigare anche con un arbitro di un altro campo. Nei primi due turni all' Us Open Kyrgios ha lasciato un set a ...

US Open 2018 / Diretta Federer Kyrgios streaming video e tv - orario : le partite femminili : Diretta Us OPEN 2018 streaming video e tv: a Flushing Meadows si completa il terzo turno, che oggi vedrà in campo sia Roger Federer sia Novak Djokovic (1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:48:00 GMT)

Incredibile agli Us Open - l'arbitro incita Kyrgios. Federer avvisa : "Non si può fare" : Episodio "inedito" con protagonista il giudice Lahyani sceso a incitare Nick. Federer: "Non si può fare"

Us Open : Nadal soffre ma passa - oggi in campo Federer contro Kyrgios : Quello che c'è stato in campo ieri notte anche fra Rafa Nadal, n.1 del mondo, e il giovane russo Karen Khachanov, vinto con parecchi brividi in quattro set dallo spagnolo, che si è trovato sotto di ...

US Open – Caso Kyrgios-Lahyani - Federer attacca : “non so cosa gli abbia detto - ma contro di me non lo permetterò” : Roger Federer commenta l’episodio di ‘coaching’ che ha coinvolto Kyrgios e l’arbitro Lahyani: il tennista svizzero ha espresso un duro giudizio sulla vicenda Nick Kyrgios è uno dei protagonisti più chiacchierati degli US Open. Pur essendo finito al centro di un’aspra polemica, questa volta il tennista aussie ha poche colpe. Curioso l’episodio accaduto durante la sfida contro Herbert, con Kyrgios seduto a ...

Us Open : Nadal soffre ma passa - oggi in campo Federer contro Kyrgios : Quello che c'è stato in campo ieri notte anche fra Rafa Nadal, n.1 del mondo, e il giovane russo Karen Khachanov, vinto con parecchi brividi in quattro set dallo spagnolo, che si è trovato sotto di ...

Us Open 2018/ Diretta Federer Kyrgios streaming video e tv - orario delle partite (tennis) : Diretta Us Open 2018 streaming video e tv: a Flushing Meadows si completa il terzo turno, che oggi vedrà in campo sia Roger Federer sia Novak Djokovic (1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 07:00:00 GMT)

US Open 2018 : Mohamed Lahyani non sarà sanzionato per il caso del dialogo con Nick Kyrgios : Molto rumore per nulla. Si chiude senza sanzioni la vicenda che ha coinvolto, nella giornata di ieri, il celebre giudice di sedia svedese Mohamed Lahyani e l’australiano Nick Kyrgios durante il match di secondo turno degli US Open che opponeva quest’ultimo al francese Pierre-Hugues Herbert. Il comunicato emesso dal torneo, in particolare, recita quanto segue: “Dopo una globale osservazione condotta dagli ufficiali di gara degli ...

Tennis Us Open - l'arbitro che ha aiutato Kyrgios continua : Nick Kyrgios, numero 30 del mondo. Afp LA DIFESA - Lahyani, non nuovo a chiacchierate motivazionali con i giocatori, aveva già dato la sua versione. 'Ho informato Kyrgios che se il suo disinteresse ...

Us Open 2018 : l'arbitro incoraggia Kyrgios - Federer : 'Non si può fare' : Io vedo le tue partite e tu sei qualcosa di formidabile per questo sport. Ora quello in campo non sei tu, lo so", le parole che si sono potute udire di Lahyani. La versione di Kyrgios e Lahyani L'...

US Open - arbitro lo sprona - Kyrgios supera il turno ed è polemica : Io vedo le tue partite e tu sei qualcosa di formidabile per questo sport. Ora quello in campo non sei tu, lo so', le parole che si sono potute udire di Lahyani. 'Ok, però al prossimo cambio campo fai ...