US Open – Del Potro sicuro in 3 set | l’argentino batte Verdasco e vola agli ottavi

Us Open - Nadal e Del Potro avanti : tutti i risultati del terzo turno : Per il canadese ci sarà il match agli ottavi contro un altro tennista molto alto e potente, vale a dire l'americano John Isner , n.11 del mondo, che ha sconfitto in quattro frazioni il serbo Dusan ...

VIDEO Serena Williams-Venus Williams - US Open 2018 : gli highlights e la sintesi della partita : C’era grandissima attesa per il derby tra le sorelle Williams al terzo turno degli US Open. Alla fine si è imposta Serena con un perentorio 6-1 6-2 ai danni di Venus. Una prestazione di forza della ex numero uno del mondo, che vuole assolutamente conquistare il suo primo Slam da mamma e lo vuole fare proprio davanti ai suoi tifosi. Qui di seguito gli highlights del match. GLI highlights DI Serena Williams VS VENUS ...

US Open 2018 : i risultati di venerdì 31 agosto del tabellone femminile. Serena domina il derby Williams - Stephens batte Azarenka : Primi match di terzo turno nel tabellone femminile agli US Open. C’era grande attesa per il derby tra le sorelle Williams, ma la partita ha visto una sola protagonista. Serena ha dominato, superando con un perentorio 6-1 6-2 Venus dopo solo un’ora e tredici minuti di gioco. Una prova di forza schiacciante dell’ex numero uno del mondo, che ora negli ottavi affronterà l’estone Kaia Kanepi che ha superato la svedese ...

VIDEO Nadal-Khachanov - US Open 2018 : gli highlights e la sintesi della partita : Un autentico spettacolo quello sull’Arthur Ashe Stadium. Il n.1 del mondo Rafael Nadal ha dovuto tirar fuori le unghie per piegare il russo (n.26 del ranking) Karen Khachanov con il punteggio di 5-7 7-5 7-6 7-6 dopo 4 ore e 23 minuti di partita. Un match altamente spettacolare in cui entrambi i contendenti hanno tirato fuori i loro colpi migliori per centrare l’obiettivo. Lo score finale ha premiato Rafa ma il buon Karen merita ...

US Open 2018 : i risultati del tabellone maschile. Nadal e Anderson agli ottavi di finale ma che sofferenza! Avanzano Del Potro e Raonic : Inizia a delinearsi il quadro della situazione negli US Open 2018 di tennis. Nella serata/nottata italiana sono arrivati i primi risultati dei qualificati agli ottavi di finale del Major statunitense del tabellone maschile con grandi firme tra i protagonisti. Nadal E Anderson agli ottavi CON SOFFERENZA – Partiamo dal punto di riferimento per eccellenza, il n.1 del mondo Rafael Nadal, opposto al russo (n.26 ATP) Karen Khachanov. Il bilancio ...

Us Open 2018/ Diretta Federer Kyrgios streaming video e tv - orario delle partite (tennis) : Diretta Us Open 2018 streaming video e tv: a Flushing Meadows si completa il terzo turno, che oggi vedrà in campo sia Roger Federer sia Novak Djokovic (1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 07:00:00 GMT)

Golf : Alps Tour; trionfo dell'amateur Giacomo Fortini nel Cervino Open : Italian Pro Tour Banca Generali Private - Nell'ambito del Progetto Ryder Cup 2022 " con la collaborazione di Infront Sport & Media, Official Advisor della FIG " la stagione dell'Italian Pro Tour si ...

Alps tour : Trionfo dell'amateur Giacomo Fortini nel Cervino Open : Roma, 31 ago., askanews, - L'amateur Giacomo Fortini ha vinto con 195 colpi, 67 60 68, -9, il Cervino open, torneo dell'Alps tour e sesta tappa stagionale dell'Italian Pro tour Banca Generali Private, ...

US Open 2018 : Mohamed Lahyani non sarà sanzionato per il caso del dialogo con Nick Kyrgios : Molto rumore per nulla. Si chiude senza sanzioni la vicenda che ha coinvolto, nella giornata di ieri, il celebre giudice di sedia svedese Mohamed Lahyani e l’australiano Nick Kyrgios durante il match di secondo turno degli US Open che opponeva quest’ultimo al francese Pierre-Hugues Herbert. Il comunicato emesso dal torneo, in particolare, recita quanto segue: “Dopo una globale osservazione condotta dagli ufficiali di gara degli ...

Golf – Cervino Open : vittoria dell’amateur Giacomo Fortini : Alps Tour: trionfo dell’amateur Giacomo Fortini nel Cervino Open. Undicesimo successo italiano in tornei professionistici nel 2018 L’amateur Giacomo Fortini ha vinto con 195 colpi (67 60 68, -9) il Cervino Open, torneo dell’Alps Tour e sesta tappa stagionale dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, disputato sul suggestivo percorso del Golf Club Cervino (par 68), il più in alto nella penisola e uno dei più alti d’Europa (m. ...

Video/ COpenaghen Atalanta - 4-3 dcr - : highlights e gol della partita - Europa league - play off - : Video Copenaghen Atalanta , 4-3 dcr, : highlights e gol della partita, ritorno dei play off di Europa league. La Dea è fuori ai rigori.

Us Open - i risultati del secondo turno : avanzano Federer e Djokovic : Novak Djokovic avanza al terzo turno dell'Us Open. Il serbo, testa di serie numero 6, ha ceduto un set allo statunitense Tennys Sandgren prima di imporsi con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-7, 2-7,, 6-2. ...

US Open 2018 : comincia il terzo turno. C’è la sfida in famiglia tra le Williams - in campo anche Nadal e Del Potro : Con la quinta giornata degli US Open, arrivano anche i terzi turni. Si giocheranno, in particolare, gli incontri delle parti alte dei tabelloni maschile e femminile, con la programmazione limitata a quattro campi. Per quanto riguarda le donne, sull’Arthur Ashe Stadium, la scena se la prende il derby in famiglia tra Serena e Venus Williams, inserito come primo match della sessione serale (notturna in Italia, visto che comincia alla nostra ...

Video/ COpenaghen Atalanta (4-3 dcr) : highlights e gol della partita (Europa league - play off) : Video Copenaghen Atalanta (risultato finale 4-3 dcr): highlights e gol della partita, ritorno dei play off di Europa league. La Dea è fuori ai rigori.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 10:02:00 GMT)