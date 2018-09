Us Open 2018 Diretta Federer Kyrgios streaming video e tv | orario delle partite tennis

US Open 2018 : Mohamed Lahyani non sarà sanzionato per il caso del dialogo con Nick Kyrgios : Molto rumore per nulla. Si chiude senza sanzioni la vicenda che ha coinvolto, nella giornata di ieri, il celebre giudice di sedia svedese Mohamed Lahyani e l’australiano Nick Kyrgios durante il match di secondo turno degli US Open che opponeva quest’ultimo al francese Pierre-Hugues Herbert. Il comunicato emesso dal torneo, in particolare, recita quanto segue: “Dopo una globale osservazione condotta dagli ufficiali di gara degli ...

Diretta / Us Open 2018 S. Williams V. Williams streaming video e tv : Mertens e Sevastova avanzano! : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: a Flushing Meadows il terzo turno ci propone il derby tra Serena e Venus Williams, che vale l'accesso agli ottavi. In campo anche Rafa Nadal(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 19:17:00 GMT)

Us Open 2018 : l'arbitro incoraggia Kyrgios - Federer : 'Non si può fare' : Io vedo le tue partite e tu sei qualcosa di formidabile per questo sport. Ora quello in campo non sei tu, lo so", le parole che si sono potute udire di Lahyani. La versione di Kyrgios e Lahyani L'...

Diretta/ Us Open 2018 - S. Williams V. Williams streaming video e tv : in grande ritorno : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: a Flushing Meadows il terzo turno ci propone il derby tra Serena e Venus Williams, che vale l'accesso agli ottavi. In campo anche Rafa Nadal(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 14:50:00 GMT)

Sky-Eurosport - oggi scade il contratto. Si tratta il rinnovo - ma gli US Open 2018 sono a rischio per gli abbonati : La storia sempre più complessa dei rapporti tra Sky ed Eurosport giunge oggi a un punto davvero critico. Il contratto con cui i canali paneuropei del gruppo Discovery trasmettono sulla piattaforma di Rupert Murdoch scade oggi, e le due parti ancora non hanno trovato un accordo sul rinnovo. Nel caso in cui la situazione di stallo si protrarrà oltre la data odierna, il segnale di Eurosport su Sky sarà spento fino a nuova comunicazione, se mai ci ...

US Open 2018/ Diretta S. Williams V. Williams streaming video e tv : occhio a Shapovalov! : Diretta Us OPEN 2018, streaming video e tv: a Flushing Meadows il terzo turno ci propone il derby tra Serena e Venus Williams, che vale l'accesso agli ottavi. In campo anche Rafa Nadal(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 12:44:00 GMT)

US Open 2018 : comincia il terzo turno. C’è la sfida in famiglia tra le Williams - in campo anche Nadal e Del Potro : Con la quinta giornata degli US Open, arrivano anche i terzi turni. Si giocheranno, in particolare, gli incontri delle parti alte dei tabelloni maschile e femminile, con la programmazione limitata a quattro campi. Per quanto riguarda le donne, sull’Arthur Ashe Stadium, la scena se la prende il derby in famiglia tra Serena e Venus Williams, inserito come primo match della sessione serale (notturna in Italia, visto che comincia alla nostra ...

Federer-Kyrgios - US Open 2018 : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Terzo turno degli US Open. Roger Federer, che a Flushing Meadows non vince da dieci anni, affronta Nick Kyrgios. Un match che promette spettacolo. Da un lato la magia dello svizzero, dall’altro l’imprevidibilità dell’australiano, capace di colpi straordinari ma anche di passaggi a vuoto terribili. In palio ci sarà un posto agli ottavi contro il vincente della sfida tra il kazako Mikhail Kukushkin e l’australiano John ...

US Open 2018 : l’Italia fallisce l’esame con il cemento americano : Per la prima volta in questa stagione non ci sarà un tennista italiano nella seconda settimana di uno Slam. L’Italtennis fallisce completamente l’esame con il cemento e agli US Open tutti gli azzurri sono già fuori al secondo turno. L’ultimo in ordine cronologico è stato Fabio Fognini, protagonista di una prestazione veramente deludente contro l’australiano John Millman. Alla fine sono stati addirittura settantotto gli ...

VIDEO US Open 2018 - gli highlights di giovedì 30 agosto. Roger Federer sul velluto - Djokovic lascia per strada un set : La quarta giornata degli US Open non ha portato particolari scossoni in campo maschile. I due big di questa porzione di tabellone, Roger Federer e Novak Djokovic, non hanno avuto particolari problemi. Lo svizzero si è sbarazzato in tre set del francese Benoit Paire, mentre il serbo ha lasciato un set per strada (un altro), perso al tiebreak contro l’americano Tennys Sandgren. Tra le donne, invece, saluta Caroline Wozniacki, già non al ...

VIDEO Kyrgios - US Open 2018 : l’arbitro Lahyani scende a rincuorare l’australiano. E la partita cambia… : Ha destato scalpore quanto accaduto nel match del secondo turno degli US Open 2018 tra l’australiano Nick Kyrgios ed il francese Pierre-Hughes Herbert, vinto dall’oceanico per 4-6, 7-6, 6-3, 6-0. Il 23enne aussie, tuttavia, si trovava sotto nel punteggio per 6-4, 3-0. A quel punto l’arbitro Mohamed Lahyani è sceso dalla sedia per andare a rincuorare Kyrgios con delle parole che hanno fatto il giro del mondo: “Voglio ...

US Open 2018 - Lesia Tsurenko firma la sorpresa ed elimina Caroline Wozniacki. Avanti quasi tutte le più quotate : Nella quarta giornata degli US Open è stato completato l’allineamento al terzo turno del tabellone femminile, tramite la disputa dei match di secondo turno della parte bassa. La sessione diurna regala molti brividi, ma poche sorprese. Angelique Kerber, in cerca di un non facile bis newyorkese dopo il successo del 2016, si è divorata un vantaggio di 6-2 5-2 contro Johanna Larsson, prima di riaversi, in un modo o nell’altro, nel terzo ...

US Open 2018 - Lesia Tsurenko firma la sorpresa ed elimina Caroline Wozniacki. Avanti quasi tutte le più quotate : Nella quarta giornata degli US Open è stato completato l’allineamento al terzo turno del tabellone femminile, tramite la disputa dei match di secondo turno della parte bassa. La sessione diurna regala molti brividi, ma poche sorprese. Angelique Kerber, in cerca di un non facile bis newyorkese dopo il successo del 2016, si è divorata un vantaggio di 6-2 5-2 contro Johanna Larsson, prima di riaversi, in un modo o nell’altro, nel terzo ...

US Open 2018 : i risultati del tabellone maschile. Federer e Djokovic avanzano - Kyrgios fa discutere - Fognini saluta New York : Giornata di secondo turno che è andata in archivio agli US Open 2018 di tennis. Nel tabellone maschile gli spunti non sono mancati e val la pena approfondirli. Djokovic E Federer OK – Missione compiuta per Novak Djokovic e Roger Federer nei match in cui sono stati impegnati sul cemento statunitense. Il serbo, opposto al n.61 del mondo Tennys Sandgren, conquista l’accesso al terzo round non senza qualche sofferenza. Il 6-1 6-3 6-7 6-2 ...