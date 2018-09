Uomini e Donne News Emanuele Mauti | tronista Mara? “Invidia” | poi la retromarcia

Chi è Mara Fasone - la nuova tronista di Uomini e Donne : Mara Fasone è la nuova tronista di Uomini e Donne. La bella siciliana prenderà posto sul trono più famoso della tv italiana, accanto a Teresa Langella, ex corteggiatrice e volto di Temptation Island, Luigi Mastroianni e Lorenzo Ricciardi. Vero nome Maria Antonietta Fasone, detta Mara, ha 26 anni ed è originaria di Palermo. Nel 2012 ha partecipato a Miss Universo, arrivando fra le finaliste, ma non ha mai preso parte a nessun programma ...

Uomini e Donne, il video di presentazione di Luigi Mastroianni: "Sono qui per una rivincita personale" Ieri, alla registrazione della prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, sono stati presentati da Maria De Filippi i primi quattro tronisti di questa edizione. A tenerci compagnia, quest'anno, saranno: Mara Fasone, Teresa Langella, Lorenzo Riccardi e Luigi

Lorenzo Riccardi è il nuovo tronista di "Uomini e donne" : L'ex corteggiatore siederà sulla poltrona rossa per la nuova edizione del programma di Maria De Filippi

Lorenzo Riccardi tronista a Uomini e Donne/ Video - "Sara? Mi è sempre piaciuta" : Lorenzo Riccardi si presenta ufficialmente. E' lui il nuovo tronista di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. (Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 12:33:00 GMT)

Luigi Mastroianni tronista a Uomini e Donne/ "Mio fratello down mi ha insegnato ad amare" : Luigi Mastroianni è il nuovo tronista di Uomini e Donne. La conferma è arrivata nel pomeriggio, quando il suo profilo Instagram è improvvisamente sparito.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 12:21:00 GMT)

Nuovi tronisti Uomini e Donne/ Chi sono? Luigi Mastroianni : "Voglio uscirne felice - una volta per sempre" : Nuovi tronisti Uomini e Donne, chi sono? Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Teresa Langella e Mara Fasone. Il sogno di diventare mamma della tronista napoletana.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 12:07:00 GMT)

Uomini e Donne, la stoccata di Vittoria Deganello ad Antonella Fiordelisi (ex corteggiatrice di Mattia Marciano): "Poveraccia" L'esperienza a Uomini e Donne per Vittoria Deganello è finita ormai da tempo eppure, ad oggi, l'ex fidanzata di Mattia Marciano sembra voglia ancora togliersi qualche sassolino dalla scarpa. contro chi ce l'ha Vittoria? La persona in questione

Giorgio lascia Uomini e Donne : il messaggio di Gemma su Instagram : Ormai è ufficiale: Giorgio Manetti non sarà più a Uomini e Donne. Il cavaliere toscano ha deciso di lasciare il programma e Gemma Galgani commenta il suo addio su Instagram. La storia d’amore fra i due protagonisti del Trono Over ha appassionato milioni di telespettatori, che speravano in un ritorno di fiamma. A quanto pare però non accadrà nulla visto che Giorgio ha scelto di lasciare lo studio televisivo di Maria De Filippi per dedicarsi ...

Temptation Island: Martina e Gianpaolo a cena insieme dopo la registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne Ieri, come molti già sapranno, è stata registrata la prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne dove, per l'occasione, sono stati invitati a partecipare anche i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Tra le coppie

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over 30 agosto 2018 : Marco ritorna per Gemma! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over 30 agosto 2018: Gemma rifiuta Marco! Ospiti Ida e Riccardo e due coppie di Temptation Island VIP Anticipazioni Uomini e Donne: tra Ida e Riccardo è finita a causa di Stephanie? Intanto Gemma chiude con Marco perché ha perso completamente la fiducia in lui! Uomini e Donne, dopo la lunga pausa estiva, sta per fare il suo debutto su Canale 5! Lunedì 10 settembre saranno le vicende dei tronisti ...

Giorgio Manetti : ecco perchè non sono più a Uomini e Donne! : sono iniziate le prime registrazioni Uomini e Donne Over ed è emerso che Giorgio Manetti non è presente in trasmissione. Il cavaliere fiorentino svela in un’intervista per quale motivo è assente. ecco la verità! Giorgio Manetti indiscusso protagonista di Uomini e Donne Over delle scorse stagioni, rivela in un’intervista rilasciata al settimanale “Spy” per quale motivo ha deciso di non presiedere più nella trasmissione ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : corteggiatori gli ex tentatori Luca Daffrè e Carolina Schiavi (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico: Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Teresa Langella e Mara Fasone sono i nuovi tronisti. Dopo i video di presentazione, il web si spacca.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 09:51:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne trono classico prima puntata : la nuova tronista fa emozionare lo studio : Ieri pomeriggio è stata registrata la prima puntata del trono classico di Uomini e Donne. I quattro nuovi tronisti sono stati presentati attraverso gli account social del programma di Maria De Filippi. I protagonisti della prima parte di stagione del trono classico saranno: Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Teresa Langella e Mara Fasone. Due vecchie conoscenze (ex corteggiatori di Sara Affi Fella), un volto già noto (ex tentatrice di ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni : Gemma Galgani ancora protagonista - Marco Firpo torna per lei (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: Gemma Galgani ancora protagonista. Marco Firpo torna per lei ma la reazione della dama lascia tutti a bocca aperta.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 07:35:00 GMT)