L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati () esorta il governo greco ala situazione nei Centri di accoglienza e identificazione (Ric) del Mar Egeo, noti come 'hotspot' perché sovraffollati. Ciò significa che migliaia di richiedenti asilo, tra cui molti bambini, vivono in condizioni inadeguate e in rapido deterioramento.Alcuni sono in questi centri da più di sei mesi.L'invita le autorità ad incrementare la capacità ricettiva e migliorare le condizioni dei centri di accoglienza.(Di sabato 1 settembre 2018)