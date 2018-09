Un' auto a guida autonoma di Apple tamponata da una Nissan Leaf

Toyota e Uber si alleano per le auto a guida autonoma : La Toyota ha appena investito $500 milioni in Uber e sta lavorando a stretto contatto con l'azienda per accelerare lo sviluppo e l'implementazione di veicoli a guida autonoma. Con questo si intende ...

Toyota-Uber - sinergia per guida autonoma : 04.36 Toyota investe 500mln di dollari in Uber Technologies nell'ambito di un accordo tra le due società per sviluppare auto a guida autonoma. Lo ha annunciato la casa automobilistica giapponese. L'accordo, che attribuisce a Uber un valore di 72 mld di dollari, punta "a sviluppare e a portare sul mercato vetture autonome per il ride-sharing come servizio di mobilità su larga scala", fa sapere Toyota. Le vetture saranno costruite ad hoc per il ...

Veicoli a guida autonoma? Senza piani di mobilità ad hoc potrebbero congestionare il traffico : La prevedibile ampia diffusione nelle metropoli del futuro dei Veicoli a guida autonomia (AV), sia vetture private sia mezzi pubblici, dovrebbe portare indubbi vantaggi per la mobilità di disabili e anziani, creare per i pendolari nuove opportunità di sfruttare il tempo necessario per gli spostamenti casa-ufficio, ma potrebbe anche comportare problemi a livello di traffico. Un rischio decisamente probabile se l’autorizzazione alla ...

Apple Car - come far conoscere a passeggeri e pedoni cosa decide l'auto a guida autonoma - : La Mela ha in precedenza avuto contatti con varie aziende del mondo automobilistico, incluse Magna Steyr , la Foxconn delle auto, e BMW, oltre ad aver registrato diversi brevetti legati alla guida ...

Fiat Chrysler : la sua strategia sulla guida autonoma alla fine potrebbe risultare vincente : Con un compratore garantito del suo veicolo ibrido plug-in, la casa automobilistica italo americana avrà una possibilità migliore di soddisfare gli standard di economia del carburante negli Stati ...

Guida autonoma - gli automobilisti indiani non vedono l’ora che arrivi : In India il traffico è un vero problema. Questo perché sulle strade c’è di tutto: auto e motocicli, ma soprattutto animali, carri bestiame e pedoni. Tutti insieme, ammassati gli uni sugli altri. E poi ancora, asfalto (dove presente…) dissestato, buche in ogni dove e automobilisti poco osservanti del codice della strada: è chiaro, quindi, che per gli indiani sia diventato un incubo salire in auto, sapendo di dover attraversare questo ...

Lancia Thema : la prima auto a guida autonoma compie 20 anni : Tuttavia, questo bastò ad Alberto Broggi e al suo team per portare a termine uno dei primi 3 esperimenti al mondo in questo campo . Il progetto sviluppato da Broggi 20 anni fa oggi ha raggiunto un ...

Samsung - c'è anche l'auto a guida autonoma fra i 19 miliardi di investimenti : SEUL - Samsung spinge sull'innovazione tecnologica per riagguantare la crescita. Il colosso sudcoreano, che ha chiuso il secondo trimestre con utili sotto le attese, ha annunciato un piano...