Una volante della Polizia di Stato di Messina | ha investito violentemente contro alcune

Roma - al volante senza patente si schianta : muore Una figlia di 8 anni - grave l'altra di 7 : L'uomo, un 39enne, è poifuggito dall'ospedale dove era stato trasportato ma è statorintracciato qualche ora dalla polizia. Risultato positivoall'alcol test, è stato denunciato.

Chagall a Parigi - Una storia d’amore volante (quella tra Bella e Marc - e quella di ognuno di noi) : Sorvoliamo momentaneamente, visto il caldo e la stagione vacanziera, sui pur stimolanti pittori dell’avanguardia russa, che si possono visitare più velocemente, utilizzando magari il “metodo sticazzi”, onde evitare il rischio dell’Alberto Sordi di “Vacanze intelligenti”. Sono ragguardevoli, scherzi a parte, le opere esposte di Iouri Pen, primo maestro di Chagall, El Lissitzky, Kazimir Malévitch, Natalia Goncharova, Vassily Kandinsky e ...

Rissa in via Bezzecca - il sindacato di polizia lancia l'allarme : 'C'era Una sola volante. Impossibile rispondere a più emergenze' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Una sola volante è intervenuta in seguito alla Rissa di via Bezzecca , CLICCA QUI , . La denuncia arriva dal sindacato Autonomo di polizia ed ha la voce del segretario ...

Senza patente e al volante di Una McLaren si scontra con un’Audi R8 : l’incredibile VIDEO dell’incidente : Un ragazzo 19enne Senza licenza di guida non riesce a gestire la potenza di una McLaren 720S da 300mila euro e 720 Cv di potenza Un 19enne di Toronto che ancora non aveva conseguito la patente di guida si era messo al volante di una potentissima McLaren 720S da 300mila euro e 720 CV di proprietà di un amico, quando ad un certo punto è accaduto il peggio. Il giovane non è risucito a gestire la potenza del mezzo ed ha perso il controllo di ...

Arabia Saudita - per la prima volta Una donna al volante dopo la revoca del divieto di guida [FOTO] : La Saudita Aseel Al Hamad ha festeggiato il 24 giugno la revoca del divieto di guida per le donne, con un giro d’onore nel suo Paese Aseel, prima donna membro del Consiglio della Federazione Automobilistica dell’Arabia Saudita, non aveva mai guidato su una pista del proprio Paese. Aseel Al Hamad ha dichiarato: “Amo da sempre le auto, e per me è stato un giorno molto emozionante. È il migliore momento di guida della mia vita. ...

La prima volta delle donne al volante : la testimonianza di Una giornalista saudita : Credo che le cose stiano migliorando perché ora c'è più consapevolezza su ciò che concerne i diritti delle donne e il loro contributo all'economia e allo sviluppo. D: Pensa che questa nuova ...