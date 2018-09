Un paese che cade a pezzi

Fitch - De Bortoli : “paese indebitato non può fare quello vuole. Si smetta di fare promesse che non si possono realizzare” : “Un Paese indebitato non ha la libertà di fare quello che vuole. Spero ci sia uno scatto di responsabilità e che si smetta di fare promesse che non è possibile mantenere, visto lo stato precario dei nostri conti”. Così l’ex direttore del Corriere della sera Ferruccio De Bortoli, intervistato insieme ad Antonio Padellaro alla festa del Fatto Quotidiano al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta, ha commentato ...

Juncker pensiona ora solare e ora legale : ogni paese scelga quella che vuole : La Commissione Ue presenterà una proposta legislativa "per abolire il cambio d'ora due volte l'anno" in modo che venga mantenuta la stessa ora tutto l'anno senza però dare indicazioni di scelta fra una o l'altra.

Anche Giorgio Mastrota nel video di Il paese dell’amore de Lo Stato Sociale - colonna sonora di Romolo+Giuly (testo) : Il video di Il paese dell'amore di Lo Stato Sociale conta Anche sulla presenza di Giorgio Mastrota. Finalmente disponibile dopo l'annuncio, la clip di accompagnamento della colonna sonora di Romeo+Giuly ci mette davanti a uno spaccato dissacrante della società italiana. Orecchiabile fin dal primo ascolto, Il paese dell'amore è presentata in perfetto stile Lo Stato Sociale come da anni ci hanno abituati. Nel video, Anche Giorgio Mastrota che ...

La Libia è un paese diviso che rischia di dividersi ancora di più : Finché le milizie armate potranno imporre le loro regole, la Libia resterà un paese senza una guida democratica. Votare o non votare oggi sembra irrilevante. Leggi

Disabili - “nella Marche le leggi contro barriere architettoniche non sono mai state applicate. Se questo è un paese civile” : Le leggi ci sono da più di trent’anni (legge n. 41 del 1986, integrata dalla n.104 del 1992) ma, secondo quanto affermano alcune associazioni, non vengono rispettate perché nessun capoluogo di provincia delle Marche ha adottato i Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) e i Piani di accessibilità urbana (PAU) per le persone con Disabilità. Gli enti locali sono stati più volte sollecitati ad intervenire, in particolare dal ...

Siria - la guerra infinita : perché la "disintegrazione" del paese è possibile : Assad è deciso a "liberare tutto il territorio Siriano". La Russia però si dice preoccupata per la possibile disintegrazione...

Salvini : 'Abbiamo ridato fiducia a questo paese'. E lancia qualche frecciata all'amministrazione Giordani : Per me la politica è così, è ascolto, sudore e affetto'. Poi le domande sui centri di Cona e Bagnoli: 'Obiettivo è chiudere questi mega centri che altri hanno aperto. Arriveremo a svuotarli tutti'. ...

Vincenzo Boccia : "Non so che tipo di paese abbia in mente questo Governo. Devo contenere imprenditori pronti alla piazza" : Aveva già esternato la delusione, sua e degli imprenditori che rappresenta, nei confronti del Governo. E aveva anche lasciato intendere, se le cose non fossero cambiate, avrebbe valutato la possibilità di portare "i cittadini imprenditori in piazza". Vincenzo Boccia torna alla carica e attacca l'esecutivo gialloverde: "Vorrei non passare alla storia come il presidente di Confindustria che porta gli imprenditori in piazza - ha ...

Un paese che «vive» di disuguaglianza : Mentre i marosi finanziari si fanno sempre più minacciosi, con lo spread che viaggia oltre i 270 punti, il governo del cambiamento non sembra avere grandi idee per il Paese, per...

CROLLA UNA DIGA IN MYANMAR : 60MILA SFOLLATI/ Ultime notizie - piogge monsoniche mettono in ginocchio il paese : CROLLA una DIGA in MYANMAR: 60MILA SFOLLATI. Ultime notizie, sommersi 80 paesi, cade un ponte autostradale che collega la capitale Yangon alla città di Mandalay(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 12:45:00 GMT)

Un paese che crolla - lo Stato che arretra e le holding che costruiscono fortune : “Pensammo una torre, scavammo nella polvere”. Davanti al calcestruzzo sgretolato di Ponte Morandi, questo verso di Pietro Ingrao, non certo riferito alla caducità del cemento, esprime bene la realtà di un Paese che ha rinunciato a costruire ponti e nasconde i propri problemi più profondi dietro la necessità di alzare barriere. Passato il lutto, ben elaborato dall’algoritmo di Facebook, l’Italia è ritornata a parlare di migrazione come se il ...

Monti : 'Bisogna sgamare il gioco del Governo; vedo cose che mettono in pericolo il paese' : In occasione della puntata di questo lunedì 27 agosto della trasmissioneIn onda su La7, è intervenuto il professor Mario Monti, ex Premier e attuale Senatore a vita, il quale si è espresso approfonditamente su vari aspetti economici e politici attuali. Vediamo cosa ha detto. Monti: 'Mentre si parlava di Diciotti e di Salvini l'Italia ha cambiato posizionamento geopolitico' Mario Monti ha esordito dicendo: Non è chiaro verso quale destinazione di ...

Pil - il rapporto dell'Ocse : "L'Italia è l'unico paese del G7 che rallenta" : L'Italia è l'unico paese del G7 a subire una frenata della crescita del Pil, nel secondo trimestre del 2018.A renderlo noto è il rapporto dell'Ocse, relativo agli ultimi dati sull crescita del Pil dei Paesi appartenenti al Gruppo dei Sette, comprendente le sette nazoni avanzate, che possiedono le più alte ricchezze mondiali. Del G7 fanno parte, oltre all'Italia, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Canada.Secondo i dati ...

Vacanze attive : paese che vai - trekking che trovi : Goodtrekking , portale del Network Valica che racconta il mondo dell'escursionismo e delle Vacanze outdoor, ha in serbo un planning per un fine estate indimenticabile, con un ventaglio di proposte davvero irresistibile. trekking a Campo Imperatore - Per ...